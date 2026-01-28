A Sabesp informa que substituirá uma válvula de grande porte na adutora que abastece o reservatório do Jardim Santa Tereza, em Brás Cubas, paralisando o funcionamento da unidade no período das 20h de quinta-feira (29/01), às 4h da manhã de sexta (30). O fornecimento de água na região – que corresponde a 40% da água distribuída na cidade – é feito pelo Semae, mas a partir do reservatório operado pela Sabesp. A normalização do abastecimento está prevista para a noite de sexta.

Quem tem caixa d’água possivelmente não terá a rotina afetada. Ter um reservatório no imóvel é fundamental para reduzir ou mesmo evitar transtornos quando são necessárias intervenções, obras e manutenções que exigem a interrupção do abastecimento, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas.



A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma capacidade de armazenamento de, pelo menos, mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede.

Ainda assim, nos períodos de paralisação, a recomendação é utilizar com economia o volume armazenado na caixa d’água.



DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA:

• Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o chuveiro enquanto se ensaboa;

• Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, melhor ainda, use um copo com água);

• Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente para completá-lo)

• Feche a torneira ao ensaboar as louças;

• Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. Opte pelo balde;

• Evite a mangueira para regar plantas. Use regador;

• Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize vassoura;

• Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar quintal, banheiro, calçada etc.);

• Não utilize o vaso sanitário como lixeira;

• Identifique possíveis vazamentos internos e, se constatados, faça os devidos reparos.



Bairros atendidos pelo reservatório do Jardim Santa Tereza (Sabesp):

Alto do Ipiranga

Alto Guaianazes

Álvaro Bovolenta

Alvorada

Annete Bowen

Brás Cubas

Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Conjunto do Bosque

Conjunto Santo Ângelo

Conjunto São Sebastião

Conjunto Thaysa

Jardins Aeroporto I, II e III

Jardim Cecília

Jardim das Acácias

Jardim dos Amarais

Jardim Dra. Liliana

Jardim Esperança

Jardim Ivete

Jardins Lair I e II

Jardim Modelo

Jardim Nathalie

Jardim Pavão

Jardim Planalto

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Jardim Santa Tereza

Jardins Santos Dumont I, II e III

Jardim Universo

Loteamento João Torres de Camargo

Loteamento M Boigy

Mogi Moderno

Parque Morumbi

Parque Olímpico

Parque Santana

Porteira Preta

Residencial Mirage

Residencial Novo Gama

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Apolo

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Brasileira

Vila Cambuci

Vila Cecília

Vila Cintra

Vila Cléo

Vila da Prata

Vila Eugênia

Vila Ipiranga

Vila Jundiaí

Vila Lavínia

Vila Melchizedec

Vila Moraes

Vila Municipal

Vila Nova Cintra

Vila Paulista

Vila Progresso

Vila Rei

Vila Sagrado Coração de Maria

Vila São João

Vila São Sebastião