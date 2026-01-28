A Sabesp informa que substituirá uma válvula de grande porte na adutora que abastece o reservatório do Jardim Santa Tereza, em Brás Cubas, paralisando o funcionamento da unidade no período das 20h de quinta-feira (29/01), às 4h da manhã de sexta (30). O fornecimento de água na região – que corresponde a 40% da água distribuída na cidade – é feito pelo Semae, mas a partir do reservatório operado pela Sabesp. A normalização do abastecimento está prevista para a noite de sexta.
Quem tem caixa d’água possivelmente não terá a rotina afetada. Ter um reservatório no imóvel é fundamental para reduzir ou mesmo evitar transtornos quando são necessárias intervenções, obras e manutenções que exigem a interrupção do abastecimento, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas.
A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma capacidade de armazenamento de, pelo menos, mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede.
Ainda assim, nos períodos de paralisação, a recomendação é utilizar com economia o volume armazenado na caixa d’água.
DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA:
• Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o chuveiro enquanto se ensaboa;
• Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, melhor ainda, use um copo com água);
• Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente para completá-lo)
• Feche a torneira ao ensaboar as louças;
• Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. Opte pelo balde;
• Evite a mangueira para regar plantas. Use regador;
• Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize vassoura;
• Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar quintal, banheiro, calçada etc.);
• Não utilize o vaso sanitário como lixeira;
• Identifique possíveis vazamentos internos e, se constatados, faça os devidos reparos.
Bairros atendidos pelo reservatório do Jardim Santa Tereza (Sabesp):
Alto do Ipiranga
Alto Guaianazes
Álvaro Bovolenta
Alvorada
Annete Bowen
Brás Cubas
Caminho do Mar
Chácara Jafet
Cidade Jardim
Conjunto do Bosque
Conjunto Santo Ângelo
Conjunto São Sebastião
Conjunto Thaysa
Jardins Aeroporto I, II e III
Jardim Cecília
Jardim das Acácias
Jardim dos Amarais
Jardim Dra. Liliana
Jardim Esperança
Jardim Ivete
Jardins Lair I e II
Jardim Modelo
Jardim Nathalie
Jardim Pavão
Jardim Planalto
Jardim Primavera
Jardim Rubi
Jardim Santa Tereza
Jardins Santos Dumont I, II e III
Jardim Universo
Loteamento João Torres de Camargo
Loteamento M Boigy
Mogi Moderno
Parque Morumbi
Parque Olímpico
Parque Santana
Porteira Preta
Residencial Mirage
Residencial Novo Gama
Residencial Novo Horizonte
Residencial Santana
Vila Apolo
Vila Bela Flor
Vila Bernadotti
Vila Brasileira
Vila Cambuci
Vila Cecília
Vila Cintra
Vila Cléo
Vila da Prata
Vila Eugênia
Vila Ipiranga
Vila Jundiaí
Vila Lavínia
Vila Melchizedec
Vila Moraes
Vila Municipal
Vila Nova Cintra
Vila Paulista
Vila Progresso
Vila Rei
Vila Sagrado Coração de Maria
Vila São João
Vila São Sebastião