AACD seguirá atendendo a região do Alto Tietê até 2024

O Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê prorrogou o contrato de parceria com a unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em Mogi das Cruzes, garantindo a continuidade do atendimento a pacientes com deficiência física da região do Alto Tietê.

Na quarta-feira (15) o presidente Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes e os prefeitos Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), Vanderlon Gomes (Salesópolis); pelos vice-prefeitos Adriana Rufo (Biritiba Mirim), Daniel Balke (Ferraz de Vasconcelos), Priscila Yamagami (Mogi das Cruzes) e Geraldo Oliveira (Poá), além de secretários e técnicos dos municípios fizeram uma visita à unidade, onde foram recebidos pelo superintendente geral da AACD, Valdesir Galvan e funcionários.

O contrato teve início em novembro de 2018 em uma iniciativa pioneira do Condemat, que foi o primeiro consórcio público a firmar este modelo de parceria com a entidade. Até janeiro deste ano, o acordo já garantiu a realização de aproximadamente 130 mil atendimentos para crianças, adolescentes e adultos em diversas especialidades médicas como Fisioterapia, Fisioterapia Aquática, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Pedagogia e Assistência Social. Com a renovação, serão mais de 34 mil atendimentos até janeiro de 2024.

“A manutenção da parceria com a AACD é uma grande conquista para todos, uma vez que a nossa população continuará se beneficiando dos serviços prestados pela instituição com qualidade, atenção e cuidado necessário para o sucesso do tratamento”, disse o presidente do Condemat, Caio Cunha.

Com uma ampla infraestrutura física, a AACD de Mogi das Cruzes é referência no trabalho de reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e pacientes ortopédicos.

Por regra de contrato, apenas pacientes encaminhados pelas Secretarias de Saúde dos municípios participantes (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano) podem ser atendidos pela AACD de Mogi das Cruzes.