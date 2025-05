A UMC produz estande inovador para a Festa do Divino

Universidade prepara, nesta edição, um estande inovador e oferece uma experiência imersiva inédita na Festa do Divino 2025

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) deu um passo importante na sua trajetória de presença na Festa do Divino de Mogi das Cruzes, evoluindo de uma atuação meramente presencial para um papel estratégico e de protagonismo institucional. Este ano, sua participação vai além do tradicional: criaram um estande inovador, que oferece uma experiência imersiva e sensorial, conectando o público à essência da marca UMC e à tradição da Festa do Divino.

A UMC, que já participa deste evento há mais de cinco décadas, estará mais uma vez presente, mas, neste ano, com uma proposta inédita, imersiva e tecnológica. A tradicional Entrada das Bandeiras e a Inauguração do Subimpério, realizada em 28 de maio, marca o início das celebrações, unindo a comunidade acadêmica, devotos e festeiros em um momento de espiritualidade e união.

O espaço UMC em 2025, com aproximadamente 100 metros quadrados, foi cuidadosamente planejado para refletir a grandiosidade, liderança e tradição. Nosso espaço se expandiu, com o dobro de estrutura dos anos anteriores, de dois para quatro estandes, cada um com 5×5 metros prometendo oferecer uma experiência imersiva única.

O estande da UMC tem formato de tenda fechada, climatizada, e estará localizado em frente ao Palco Principal da festa. Equipado com recursos audiovisuais, luzes e sons, o estande guiará os visitantes por uma vivência sensorial interativa, baseada nos Sete Dons do Espírito Santo: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor a Deus. Cada dom será representado por elementos visuais e tecnológicos, alinhados aos valores da UMC, como inovação, transformação social e compromisso com a formação humana e acadêmica. Além disso, o espaço contará com um painel interativo e ambientes instagramáveis, tornando a visita uma experiência memorável e compartilhável.

A UMC é reconhecida por sua tradição sólida, reputação de excelência e forte ligação com a comunidade. Nosso posicionamento na Festa do Divino reforça esses atributos, mostrando que somos mais do que uma instituição de ensino: somos agentes de transformação, cultura e progresso. “Queremos que as pessoas se sintam tocadas — pela fé e também pela proposta transformadora da Universidade. Esse estande é, acima de tudo, uma experiência que conecta tradição com o futuro”, destaca o Prof. Claudio José Alves de Brito, Pró-Reitor Acadêmico.

A UMC não apenas participa desse momento de celebração e tradição; ela lidera, inspira e protagoniza essa história. Ao unir tecnologia, fé e cultura popular, a universidade reforça seu papel como agente transformador em Mogi das Cruzes.

Como parte do envolvimento comunitário, a UMC também oferecerá atendimentos gratuitos, oficinas e distribuição de brindes especiais para os participantes da experiência imersiva. E no dia 06 de junho, uma das tradições mais esperadas da festa será mantido: colaboradores da UMC servirão voluntariamente o “Afogado”, prato típico mogiano servido ao público — um gesto que traduz o verdadeiro espírito da Festa do Divino.

Neste ano, visitar o estande da UMC na Festa do Divino será mais do que participar de um evento — será viver uma experiência inesquecível de fé, aprendizado e encantamento. Venha nos visitar e vivenciar essa nova fase da nossa trajetória. A UMC está presente na Festa do Divino para reafirmar seu papel de liderança, tradição e inovação na construção de um futuro melhor para todos.