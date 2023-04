 A Poesia Mogiana

O que é Poesia? A Poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado “lírico”.

A história da poesia é anterior à história da escrita, aparecendo nos primeiros registros da maioria das culturas letradas. Essa forma de expressão foi utilizada em obras antigas, tais como os vedas indianos (1700–1200) e os Gathas de Zoroastro (1200–900 a.C.).

No Brasil ela tem início no século XVI, com a chegada dos padres da Companhia de Jesus ou, mais exatamente com José de Anchieta, jovem jesuíta das Canárias, evangelizador e mestre, que, segundo a tradição, escreveu 4072 versos latinos à Virgem nas areias da praia de Iperoig, atual Ubatuba, em São Paulo, com seu bastão.

Ao longo dos séculos, a poesia brasileira passou por várias escolas, até chegar ao final do século XX, com o chamado de pós-modernismo.

No século XIX, mais precisamente em 1875 nasce em Roseira, município de Aparecida do Norte, Aleixo Custódio da Silva e Costa que ainda jovem veio residir em Mogi das Cruzes e aqui constituir família. Casou-se com Brígida Costa. Foi um dos fundadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, além de Oficial do Registro Geral e Hipotecário da Comarca de Mogi das Cruzes. Foi antes de tudo, um grande poeta. Dedicava-se especialmente , ao soneto.

Faleceu em Mogi em 1932. Há no centro de Mogi uma rua com seu nome.

Além de Aleixo Costa tivemos grandes poetas e poetizas como Eliana Mafra Machado de Castro, Walter Rodrigues de Aguiar, Darly Salete Aléssio, Gedeão Alves, Walter Gomes Amorim, Nyrle Freitas Andery, Miguel Ribeiro de Andrade, Carolina Andreozzi, Padre Herval Brasil, Brígida Calimazzo, Botyra Camorim, Inocêncio Candelária, Manoel Sanches Grilo, José Feigól Guil, Paulo Ferrari Massaro, Guilherme José de Mattos, Nyssia Freitas, Sérgio Moretti e tantos outros.

Esses e outros poetas, podem ser encontrados em coletâneas de poesias lançados nos anos 60, 70 como a “Coletânea Mogiana 73” ou o “Florilégio Mogicruzense” vol. 1 de 1971, todos com a coordenação e realização de José Veiga.

Mais recentemente em 2007 foi criado o grupo “Entremeio Literário” com um concurso de poesias idealizado pelo escritor e dramaturgo Nelson Albissú. O objetivo do grupo foi incentivar o amor à literatura e acolher novos escritores. Na época foi constatado que os poetas estavam dispersos pela cidade e a partir da criação do Entremeio houve várias ações culturais reunindo os poetas para leituras de seus poemas semanalmente no Casarão do Carmo.

Em 2022 o Entremeio Literário foi substituído pelo grupo D’versos que conta com poetas e poetizas como Sheila Kuno, Maria Fernandez Iglesias, Sol Camacho, Miriam Amélia, Nilza Gomes, Raimundo Alves Rodrigues, Elisabeth Cunha, Roberto Cavenatti e muitos outros.

A poesia mogiana é rica em detalhes e nuances que só quem ama a poesia consegue enxergar. O trabalho louvável do atual grupo D’versos só vem a somar. Indico os livros de Sheila Kuno (Pra Você), Maria Fernandez Iglesias (Adios me España Querida) ou de Raimundo Rodrigues (Caminhos da Poesia) e as coletâneas Nós Contamos Contos e Poesias e Nós Contamos Fragmentos de Sentimentos do Entremeio Literário e Doce Inspiração – Diversos Autores para o leitor conhecer mais a fundo e com certeza, amar o melhor da poesia mogiana.

