A peça “Os Quatro Cantos de Elpídio” chega a Suzano

A companhia “Navega Jangada de Teatro” inicia sua circulação pelo interior do estado de São Paulo com o espetáculo “Os Quatro Cantos de Elpídio”, que fala do amor da personagem Catarina por uma música e sua viagem em busca desse compositor. Serão oito apresentações da peça, que serão distribuídas nas cidades de Botucatu, Ourinhos, Santos, São Luiz de Piratininga e Suzano, além da realização da oficina “Música como Narrativa no Teatro Popular”, ministrada pela Cia Navega Jangada em cada uma dessas cidades. O projeto, intitulado “Encontros Caipiras”, foi contemplado pelo PROAC (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Todos os eventos são gratuitos.

“Os Quatro Cantos de Elpídio” é uma história contada e cantada por oito festeiros, que passam por devoções, carnavais, personagens como Mazzaropi (que teve canções de Elpídio em seus filmes), até quem sabe chegar em Elpídio dos Santos, o tão procurado compositor. Um universo de cores, festas, lembranças, e muita saudade.

Na peça, integram o elenco: Rita Gutt, Gabriel Ivanoff, Rodrigo Regis, Dicinho Areias, Alef Barros, Melina Marchetti, Rebeka Teixeira e Fernando Carneiro. A criação é de Talita Cabral e Rodrigo Régis.

Elpídio dos Santos (1909-1970) foi parceiro e amigo de Mazzaropi, criando 25 trilhas para seus filmes. Autor de uma extensa obra como “A Dor da Saudade”, “Você Vai Gostar” (conhecida muitas vezes por Casinha Branca) e “Lua na Roça”, teve inúmeros sucessos gravados por artistas como Almir Sater e Sérgio Reis, Fafá de Belém, Vanuza, Cascatinha e Inhana, Renato Teixeira entre outros. Suas músicas fizeram parte da trilha sonora das novelas: Cabocla Rede Globo), Rei do Gado (Rede Globo), Pantanal (TV Manchete/SBT) e Meu Pé de Laranja Lima (Band).

Museu promove atividade educativa