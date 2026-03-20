A palavra que resiste e floresce em Mogi

Celebrado em 21 de março, o Dia Mundial da Poesia é mais do que uma data simbólica no calendário cultural: é um convite à escuta sensível, à pausa em meio ao ruído cotidiano e à valorização da palavra como expressão profunda da experiência humana.

Em tempos de comunicação acelerada, em que a objetividade muitas vezes se sobrepõe à reflexão, a poesia resiste. Ela se infiltra nas entrelinhas, dá nome ao que sentimos e, sobretudo, humaniza. É por meio dela que o ordinário ganha novos significados e que as emoções encontram forma, ritmo e permanência.

Em Mogi das Cruzes, a poesia também pulsa — seja nos saraus independentes, nas produções literárias locais ou nas iniciativas culturais que mantêm viva a tradição da escrita. A cidade abriga movimentos e entidades que incentivam a literatura, como academias e coletivos de escritores, que seguem promovendo encontros, publicações e espaços de troca entre autores e leitores.

Mais do que revelar talentos, esses espaços reafirmam o papel social da poesia: o de conectar pessoas, preservar memórias e provocar reflexões. Em cada verso escrito por um autor mogiano, há um fragmento da identidade da cidade — suas histórias, suas transformações e seus afetos.

Valorizar a poesia local é também valorizar a cultura como um todo. É reconhecer que, mesmo fora dos grandes centros editoriais, há produção rica, diversa e necessária. E que, muitas vezes, são essas vozes próximas que melhor traduzem o cotidiano que compartilhamos.

Outro ponto fundamental é o incentivo à formação de novos leitores e escritores, especialmente entre os jovens. Promover o contato com a literatura desde cedo é garantir que a poesia continue viva, renovando linguagens e ampliando vozes. Escolas, bibliotecas e projetos culturais têm papel essencial nesse processo, abrindo caminhos para que novas gerações descubram na palavra um instrumento de expressão, pertencimento e transformação.

Neste Dia Mundial da Poesia, fica o convite: ler mais, ouvir mais, escrever mais. E, sobretudo, abrir espaço para que a poesia — seja ela clássica ou contemporânea, publicada ou marginal — continue encontrando morada nas cidades e nas pessoas.

Porque onde há poesia, há sensibilidade. E onde há sensibilidade, ainda há esperança.

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