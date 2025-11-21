A indústria Suzano apoia ações culturais e ambientais na COP30

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, apoiou iniciativas culturais, educativas e ambientais durante a COP30, realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro. As ações buscaram aproximar diferentes públicos, incentivar reflexões e fortalecer o engajamento em temas ligados à Amazônia.

Entre os destaques, esteve o Barco Cultural “Banzeiro da Esperança”, expedição que saiu de Manaus rumo a Belém com paradas em Parintins e Santarém. O trajeto reuniu comunidades ribeirinhas, povos indígenas, quilombolas, jovens, pesquisadores e parceiros em apresentações artísticas, oficinas audiovisuais e painéis sobre clima e preservação ambiental. “É inspirador ver as pessoas compartilhando suas histórias e vivências ao longo da Amazônia”, destacou a empresa.

Outra ação apoiada foi o Museu da Empatia, que apresenta a exposição interativa “Walking in Their Shoes”. O público foi convidado a ouvir relatos de moradores da Amazônia — entre eles, duas mulheres participantes de projetos sociais apoiados pela Suzano no Maranhão e em Tocantins. A mostra reforçou a importância de incluir perspectivas locais nas políticas ambientais e na construção da justiça climática.

O Jaguar Parade Belém 2025 também integrou as iniciativas. O movimento expos esculturas de onças-pintadas em pontos da cidade, criadas por artistas da região. Após a mostra, as obras ainda serão leiloadas e os recursos destinados à conservação da espécie.

A companhia também apoiou o lançamento do “Livro Amazônia”, publicação bilíngue que celebra cultura, artesanato e modos de vida de povos originários, quilombolas e ribeirinhos. Parte da tiragem será doada ao Sistema Nacional de Bibliotecas e a organizações da sociedade civil amazônica.

“A COP30 representou uma oportunidade histórica de integrarmos desenvolvimento social, econômico e ações contra a crise climática”, afirmou Marcela Porto, diretora de Comunicação e Marca da Suzano. “É uma honra contribuir com iniciativas que refletem o que somos e no que acreditamos.”

Executivos da empresa também participaram de painéis durante a conferência para apresentar experiências e resultados ligados à agenda ambiental.

