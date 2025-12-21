A formação do Programa “Mogi pela Educação” conclui o ciclo de estudos

A Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento Pedagógico (Deped) e da Supervisão de Ensino, encerrou na quinta-feira (11), o calendário de formações do programa “Mogi pela Educação: Dados, Planejamento e Ação”. O último encontro, que foi realizado no Cemforpe, reuniu cerca de 120 diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais que têm turmas de 5º ano do ensino fundamental. O objetivo foi fortalecer o trabalho desenvolvido no decorrer do ano, com enfoque na análise dos dados de aprendizagem e na revisão dos planos de ação das unidades.

“Encerramos mais uma etapa do programa com a certeza de que o trabalho coletivo faz diferença na sala de aula. Estamos fortalecendo a aprendizagem, o planejamento e a atuação pedagógica das nossas equipes. A educação avança quando todos os profissionais caminham juntos, com propósito e compromisso com nossos estudantes”, comentou a secretária municipal de Educação, Darly Carvalho. Esse encontro contou com a presença da secretária adjunta de Educação, Maria Aparecida Cervan Vidal, além de supervisores de ensino e técnicos pedagógicos do Deped.

Ao longo do ano, o programa promoveu várias iniciativas, como reflexões sobre os dados da rede municipal e de cada escola: o projeto De Olho no SAEB, que era voltado à recomposição das aprendizagens; os estudos sobre desigualdades educacionais e socioeconômicas por meio do projeto VAAR (Valor Aluno Ano Resultado); além de encontros formativos que orientaram a elaboração e a revisão de planos de ação.

A programação do encontro de quinta também incluiu uma apresentação conduzida pelo percussionista e mestre das tradições da África Ocidental, Saliou Seck. Descendente de uma linhagem tradicional de griôs do Senegal, Seck dedica sua trajetória à transmissão cultural do legado dos povos de sua região. Desde o ano de 2023, vive em Mogi das Cruzes e vem fortalecendo vínculos culturais entre Brasil e Senegal.

Formandos da segunda edição do projeto Resgatando Raízes também se apresentaram, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O espetáculo é o resultado de três meses de aprendizagem, convivência e criação coletiva, reunindo ritmos, histórias e expressões culturais africanas.

Para o diretor do Deped, Mitch Almeia, o encerramento reforça a importância da análise dos dados no planejamento das escolas. “Todo o trabalho desenvolvido neste ano reforça a necessidade de olhar para os dados de maneira sensível, estratégica e pedagógica. Nossos gestores demonstraram empenho e profundidade nas análises, o que reflete diretamente na qualidade das ações propostas para o atendimento dos nossos estudantes”, declarou.

