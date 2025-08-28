A família D’Champs (Rogério de Moura)





O final de ano se aproximava e a família D’Champs esperava mais um rebento

de presente de Natal. Era o nono e último filho do casal Difrene e Gracionda e, segundo

o avô alemão, seu Orlando, pai de Gracionda: “agorra, vai fecharr o fabrriquinha”. Para

o casal, uma boca a mais ou a menos não fazia diferença. O marido tinha um bom

emprego, era alto-funcionário de Estatal o que lhe garantia salários polpudíssimos, o

problema era com o nome do bebê.

Acontecia que eles, quando ainda eram noivos, combinaram como seriam os

nomes dos futuros D’Champs. Ficou acertado assim: se nascesse menino, começaria

com “D”, e ligeira variação de Difrene; caso menina, início de “G”, com desvios de

Gracionda. Assim foi, conforme listados por ordem de nascimento:

Difrene Jr., Dufrene, Daufrene e Dufrans, os homens.

Graciona, Graciola — é Graciola mesmo, e não Gracíola, talvez tenha sido erro

do escrevente do cartório — Graciele e Graciana, as mulheres.

E agora? Como seria o nome do próximo rebento, diante de tanta variação? Seu

Frene e Dona Graça, como eram chamados, já tinham tentado de tudo para dar nome ao

nascituro, que, pela ultrassonografia, parecia ser do sexo feminino. Combinaram os

nomes: Grafrene, Gracifrene, Gradi, Gracine, Difreonda, Dionda, Fregraça, Freneonda.

Descombinaram, recombinaram, pesquisaram em tudo que foi lugar, listas telefônicas,

sítios da internet e nada do nome da provável menina brilhar a eles. Não teve jeito. O

rebento rebentou sem nome, afinal, toda prenhez tem de ser parida; como todos nascem,

independentemente de qualquer lei imposta pelos homens. Era menina mesmo.

Dias depois, o casal, triste e preocupado, dirigiu-se ao 1.º Cartório de Registro

Civil das Pessoas Naturais de Rios das Cobras para registrar a criança. A família foi

junto, inclusive seu Orlando, pois, ainda sobrevivera a esperança de que no último

minuto, aos 45 do segundo tempo, aparecesse a solução. Se não seria Maria, mesmo.

Fazer o quê? Como disse seu Difrene.

Entregaram os documentos ao escrevente auxiliar e foram para a sala ao lado

aguardar a vez, a família toda, em comitiva. A espera estava causticante, um silêncio

mórbido insistia entre eles, de olhar em olhar, entre suspiros, sons de estalidos e

meneares de cabeça.

— Difrene e Gracionda D’Champs! — anunciou o escrevente. A comitiva se

encaminhou em bloco à frente do guichê. O pai liderando o grupo sacou a carteira e

consultou o atendente:

— Quanto é o registro?

— É de graça — respondeu o escrevente e continuou — Qual o nome da

menina?

— Isso mesmo — pensou o pai em alta voz e emendou — DIGRAÇA

— Sim, é de graça. O senhor não precisa pagar pelo registro, é lei federal.

— O senhor não entendeu — e gritou para todos ouvirem — DIGRAÇA

D’Champs é o nome da menina — e a família explodiu de alegria…

Seu Orlando; muito sacana, ainda retrucou ao final: — Se não serria o Marria

Disgrraça, mesmo. rr!

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.