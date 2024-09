A Espetacular Mini Vila chega a Suzano e Itaquaquecetuba com Educação no Trânsito para Crianças

O projeto “A Espetacular Mini Vila” estaciona nas cidades de Suzano e Itaquaquecetuba, oferecendo uma experiência educativa e divertida sobre educação no trânsito e conscientização ambiental para crianças de seis a dez anos. Serão realizadas em Suzano e Itaquaquecetuba, entre os dias 23 a 26 de setembro. O circuito interativo será montado em quadras de escolas públicas, proporcionando um ambiente seguro e adaptado para que as crianças possam aprender de forma prática e lúdica as regras de trânsito e cidadania.

Com uma infraestrutura completa, que inclui faixas de pedestres, placas de sinalização, semáforos, ruas, calçadas e uma mini praça central, as crianças participarão, como pedestres, ciclistas e motoristas de carrinhos. Elas serão orientadas pelos personagens de agente de trânsito e pedestres monitores, que irão guiá-las por atividades práticas, mostrando a importância de parar nos semáforos, atravessar na faixa de pedestres, ajudar pessoas com deficiência e cuidar do meio ambiente, evitando jogar lixo nas ruas e nas vias públicas.

O projeto “A Espetacular Mini Vila” busca não apenas educar, mas também inspirar as crianças a serem agentes ativos na promoção de um trânsito mais seguro e responsável. Com isso, o mês de setembro, marcado pela comemoração do Dia Nacional do Trânsito, celebrado no dia 25 de setembro, foi escolhido para a iniciativa. Essa data é crucial nas campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito em todo o país, reforçando a importância do respeito às normas de trânsito, da prevenção de acidentes e da dirigibilidade responsável.

O Projeto gratuito conta com o patrocínio da empresa JSL e a realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, produção da CAU com o apoio da Lumax Produções e da Favorita Cultura & Esporte.