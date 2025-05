A Chave da Virada: ação comunitária leva atendimento gratuito à Vila Natal

No próximo domingo, dia 18 de maio, moradores da Vila Natal, em Mogi das Cruzes, terão acesso a uma grande oportunidade de cuidado e bem-estar. A ação “A Chave da Virada” levará para a rua Desidério Jorge, nº 402, uma campanha pró-saúde totalmente gratuita, reunindo profissionais de diversas áreas dispostos a doar seu tempo e conhecimento à comunidade.

A iniciativa contará com atendimentos especializados nas áreas de saúde física, mental, jurídica e estética, promovendo qualidade de vida de forma ampla e acolhedora. Os serviços serão oferecidos das 9h às 12h, com foco no atendimento humanizado e no fortalecimento dos vínculos comunitários.

Entre os profissionais voluntários confirmados estão:

Advogados: Raquel Ozilio, Leandro Ozilio e Luiz Henrique do Nascimento Maura

Barbeiro: Bruno do Carmo

Cabeleireiras: Darly Martim Grilo e Lucimara Aparecida Alves Sousa

Dentistas: Kéttlyn Marcyelly Pereira da Silva e Nicole Ildefonso de Lima

Educadores físicos: Douglas Purcino e Mônica Maria Rafael

Enfermeiros: Vanderli Moreira Lima e a equipe do ETC de Suzano

Manicure: Rosemeire Aparecida da Cruz Tavares

Massagistas: Patrícia Souza (também fisioterapeuta) e Tania Nogueira

Médicos: Ismael Lima Dias, Thomas Pimentel e Jéssica Florêncio

Naturoterapeuta: Francisco Marques, de Sabaúna

Nutricionista: Jaqueline Siqueira

Psicólogos:

Bruna (especialista em psicopedagogia e neurociências; atendimento para depressão e ansiedade)

Cacilda Soares da Costa (especialista em traumas, estresse pós-traumático e distúrbios do sono)

Edenilson Américo dos Santos (especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC)

A proposta do evento é abrir portas para uma nova realidade, conectando os moradores com profissionais que podem ajudar a transformar vidas — por meio da escuta, do cuidado e da orientação correta.