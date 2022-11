“A Bela Não Adormecida” é atração neste sábado no Theatro Vasques

Neste sábado (12 de novembro), às 20h, o Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, recebe o espetáculo de balé “A Bela Não Adormecida”, produção da Fernanda Moretti Arte do Movimento. A apresentação comemora os 25 anos da escola de dança mogiana.

Segundo a arte-educadora Fernanda Moretti, o espetáculo leva ao palco a releitura de um balé de repertório de 1890, no entanto, segue seu perfil contemporâneo e inovador. “Mantemos as coreografias originais de alto desafio clássico, mas com um roteiro atualizado para este século: a Bela não fica adormecida! Levanta e luta!”, explica Fernanda.

Este balé foi criado no final do século XIX, quando a Rússia experimentava ser o maior país da Europa em termos populacionais e também o maior país no que se referia à dança. Havia grande competição com a França, berço do balé clássico. Mas naqueles tempos, no jogo político entre as nações, a arte era usada como potência e desafio. Deste modo, produções gigantescas e riquíssimas comprovavam a força dos czares. A arte, em especial os grandes balés, recebiam grandes investimentos para exibirem riqueza e grandeza dos países. A Bela Adormecida marca o apogeu russo.

“A nós, produtores, o desafio não está apenas na técnica das sapatilhas de ponta, mas na árdua tarefa de aproximar o público a um momento de delicadeza e poesia. Também nos é tarefa atualizar o mito, para que faça sentido uma produção artística ser levada ao palco em meio a tempos tão sombrios nas relações humanas. Neste início de terceiro milênio, são as relações humanas que mais têm se demonstrado frágeis e violentas. Portanto, em nossa história a Bela não fica adormecida esperando um príncipe para salvá-la, mas se embrenha na floresta para aprender a caçar e se torna protagonista de seu próprio caminho. O feminino aqui é de força e não fragilidade, a mulher é de fala e não opressão, e o príncipe é uma escolha ao tempo da princesa”, detalha Fernanda.

Este evento também celebra outro projeto da Escola de Dança, que é o Transversal, O Masculino e a Dança. Financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes, a LIC, com apoio das empresas Rinnai, Grupo Vamos, Original Veículos e Madre Corretora. Os alunos bolsistas também estarão no palco em uma cena do espetáculo.

Na direção da peça está Cleiton Costa, que além de coreografar toda remontagem dos balés com a trilha original de Tchaikovski, escreveu o roteiro e os textos de fala que atualizam este mito, tornando-o feminista e ativista.

Serviço:

O Quê: A Bela Não Adormecida – espetáculo de balé

Quem: Fernanda Moretti Arte do Movimento

Quando: 12 de novembro de 2022, sábado, às 20h

Onde: Theatro Vasques

Quanto: ingressos antecipados por R$ 25,00 ou na hora por R$50,00 (inteira), R$25,00 (meia)