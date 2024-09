A 2ª Olimpíada POP em Mogi das Cruzes tem início em setembro

O evento terá jogos de dama, xadrez e torneio de futebol e de truco.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por intermédio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Centro POP) e do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), uniu esforços com a Secretaria de Esportes e Lazer e o Sesc Mogi das Cruzes para dar início a 2ª Olimpíada POP. O evento foi inaugurado na terça-feira (10), às 14h. Esta iniciativa visa assegurar que Pessoas em Situação de Rua (PSR) tenham acesso ao esporte e ao lazer através de uma série de competições em modalidades esportivas, que incluem tanto atividades oficiais quanto recreativas.

As partidas estão programadas para serem realizadas em locais variados, como o Sesc Mogi, o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos e o Parque da Cidade. Ao longo de dez dias, até o encerramento no dia 20 de setembro, os participantes poderão se engajar em uma ampla gama de atividades esportivas que promovem não apenas a competição, mas também a convivência e a integração social.

As inscrições para o evento ocorreram em julho, diretamente nas unidades de acolhimento institucional que atendem pessoas em situação de rua e no Centro POP. A expectativa é que a Olimpíada POP contribua significativamente para a sensibilização da sociedade sobre a importância do esporte e do lazer como ferramentas eficazes de reintegração social e redução de danos. Além disso, a ação busca estimular a diminuição do uso de substâncias prejudiciais e promover informações que desmistifiquem e esclareçam a população em geral sobre a realidade enfrentada por aqueles que vivem em situação de rua.

A programação do evento inclui torneio de futebol society, partida de damas, jogo de dominó, torneio de xadrez, competição de truco e jogo de piff.

A 2ª Olimpíada POP promete ser um evento marcante, enfatizando a importância do esporte e promovendo a inclusão social de maneira significativa em Mogi das Cruzes. A participação ativa da comunidade e o engajamento dos envolvidos são fundamentais para o sucesso dessa iniciativa.

Acesso ao esporte e ao lazer para PSR