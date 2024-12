A 2ª edição do Dia de Brincar é direcionado para as crianças

Evento pretende trabalhar com habilidades sociais e emocionais

A 2ª edição do Dia de Brincar – Festival de Artes Brincadeiras e Diversão acontecerá no sábado (7), no Parque Leon Feffer, localizado em Brás Cubas, Mogi das Cruzes. O evento, realizado pelo Studio Casa 7, com produção do Instituto Criarte (IC), via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, tem a parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e com patrocínio do grupo CS Brasil. A criançada poderá se divertir das 9 às 16 horas, com oficinas de desenho e pintura, brinquedos infláveis gigantes, peça de teatro, musical infantil e muito mais, tudo com entrada gratuita.

A primeira edição do evento, que aconteceu em outubro passado, no Parque Airton Nogueira, foi um sucesso de público e as famílias saíram muito satisfeitas com a organização e atrações. De acordo com Mateus Sartori, que comenda o Studio Casa 7 e preside o IC, o objetivo da edição é ser muito melhor do que a anterior: “Pretendemos que essa segunda edição seja ainda melhor. É através do brincar que as crianças adquirem as habilidades sociais e emocionais que as ajudarão a se tornar adultos respeitosos, empáticos e capazes de conviver harmoniosamente com os outros. É uma atividade que vai além da diversão, sendo uma parte essencial do crescimento e do desenvolvimento saudável”. Em parceria com o Instituto Embu, quem for ao projeto poderá participar de atividades socioambientais, como a distribuição de mudas de plantas.

Como programação, os brinquedos infláveis estarão disponíveis das 9 às 16 horas, assim como as oficinas de desenho e pintura. A pintura facial e esculturas de bexiga ocorrem das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. As crianças poderão se encantar com a presença de personagens cosplays, como o Olaf (Frozen), Hulk, Branca de Neve e o Homem Aranha. Já às 11 horas, haverá a apresentação do musical infantil Tralalá, com a cantora e pesquisadora Aline Chiaradia e Camila Valiengo, doutora em música, pedagoga e pianista.

Às 14 horas, a peça teatral “Tem um gato no ninho da galinha”, da EK Produções, com a presença de um tradutor em Libras, será a atração. Também serão distribuídos protetores auriculares para as pessoas com sensibilidade auditiva. Durante todo o evento haverá um profissional para dar suporte na comunicação. Na peça, a moralidade é discutida através de um gato abandonado e responsável por colocar o cachorro e a galinha numa tremenda enrascada e o sumiço de alguns ovos está causando uma confusão no pacato sítio.

O parque fica na avenida Valentina Mello Freire Borenstein, s/n, Mogi das Cruzes.

Das 9 às 16h, as crianças terão uma programação recheada de atividades lúdicas