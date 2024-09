A 16ª Copa Bertioga de Futsal está com inscrições abertas 

As inscrições são feitas no Ginásio Alberto Alves

A 16ª edição da Copa Bertioga de Futsal está com inscrições abertas até 20 de setembro e tem como objetivo integrar crianças, adolescentes e adultos, promovendo um intercâmbio esportivo entre os praticantes de futsal. Cada disputa contribui para o desenvolvimento técnico da modalidade no município e no litoral paulista, revelando grandes atletas e boas equipes.

Os interessados devem comparecer ao Ginásio Alberto Alves, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 16h. Os confrontos estão previstos para acontecer entre 27 de setembro e 30 de novembro.

No ato da inscrição, além de preencher e assinar a ficha da equipe, confirmando as categorias participantes, cada equipe deve doar cinco unidades de leite em pó por categoria inscrita. Cada equipe pode inscrever até 15 atletas. Os alimentos serão destinados às famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, a Copa será dividida em nove categorias: sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-17, sub-20, sub-25, sub-15 feminino e feminino (18 anos completos).

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (13) 3317-2004.

História da Copa Bertioga

O campeonato foi criado em 2004 pelos professores de futsal Gerson Rodrigues e Genivaldo Marchi, visando proporcionar experiências e vivências aos atletas da cidade. Ao longo das 14 edições, a Copa Bertioga recebeu equipes de municípios como Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e São Sebastião.

Os confrontos acontecem entre 27 de setembro e 30 de novembro