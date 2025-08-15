A Semana

5ª Mostra de Dança de Suzano começa no dia 11 e segue até 27 de agosto

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano iniciou na segunda-feira (11) a 5ª Mostra de Dança, com programação gratuita até 27 de agosto. As atividades ocorrem em teatros, centros culturais, praças, parques, escolas e instituições de longa permanência.
O primeiro dia (11) teve circulação de espetáculo às 15h30 no Centro Cultural Boa Vista, roda de conversa “Nos passos da escolha: trajetórias que inspiram” e aula de dança contemporânea. Na terça-feira (12), houve apresentação no CEU Gardênia e a abertura oficial no Teatro Dr. Armando de Ré, com participação de companhias e escolas locais.
No dia 13, a circulação de espetáculo ocorreu no Centro Cultural Colorado, no Jardim Cacique. Em 14 de agosto, o Teatro Dr. Armando de Ré recebeu o programa Escola Vai ao Teatro às 9h30 e 15h, além de oficinas e rodas de conversa sobre dança do ventre e cultura árabe ao longo do dia. À noite, o espaço teve apresentações diversas no Divertissement.
No dia 15, apresentações em espaços alternativos e feira de artesanato ocorrerão às 15h na Praça dos Expedicionários, seguidas de mais um Divertissement, às 19h30, no teatro municipal. No sábado (16), a praça volta a receber apresentações às 10h, e o teatro, às 19h.
O domingo (17) terá programação no Parque Max Feffer, com aulas abertas de ritmos pela manhã e apresentações à tarde, das 9h30 às 17h30. Em 18 de agosto, haverá exibição do documentário “Raízes do Movimento”, às 9h30 e 14h30, na Casa de Cultura de Palmeiras.
Nos dias 19 e 20, escolas municipais recebem espetáculos pela manhã e à tarde. No dia 21, o Teatro Dr. Armando de Ré volta a sediar o “Escola Vai ao Teatro” e o Divertissement noturno, às 19h30.
Em 22 de agosto, as exibições do filme ocorrem no CEU Gardênia e no Centro Cultural Boa Vista, e à noite, o teatro municipal recebe mais apresentações. No dia 23, o local volta a ter Divertissement às 19h30.
O dia 24 terá programação no Parque do Mirante, das 9h30 às 17h30, com aulas de dança pela manhã e espetáculos à tarde. Em 25 de agosto, o documentário “Raízes do Movimento: A Dança como Patrimônio Vivo de Suzano – Quando a Dança Vira Raíz, Memória e Futuro” será exibido no Centro Cultural Boa Vista, no Centro Cultural Casa Branca e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com espetáculo à tarde no Senai.
No dia 26, haverá oficina e roda de conversa sobre dança do ventre na Casa de Cultura de Palmeiras e exibição do filme à noite, seguida de debate, no Centro Moriconi. A mostra se encerra em 27 de agosto, com exibição do documentário pela manhã e tarde no Centro Cultural Colorado e espetáculo no fim do dia na Casa de São Vicente de Paulo.
O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, disse que o evento valoriza a produção cultural local. “Suzano tem uma produção cultural riquíssima, especialmente no campo da dança. Nossa missão com essa mostra é ampliar o acesso da população à arte e valorizar os artistas locais que fazem da dança sua paixão e ofício. É um evento que representa a força da cultura como ferramenta de transformação”, disse.


Últimas