50 mil foliões prestigiam Carnaval de Mogi

Em seis dias de folia, o Carnaval Mogi das Cruzes 2024 movimentou um público de mais de 50 mil pessoas, divididas entre os tradicionais bloquinhos pela região do Centro Histórico e Sabaúna, além das apresentações das escolas de samba, no Pró-Hiper.

Para a secretária de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, o principal resultado do evento foi ver a alegria no rosto de cada mogiano. “Neste ano, as festividades reuniram um número significativo de pessoas que representaram mais de 10% da população do município. A confraternização uniu crianças, adultos e idosos de todo o Alto Tietê com muita animação, respeito e tranquilidade”, comemora a secretária.

Ao todo, nos seis dias de celebrações carnavalescas com entrada gratuita, a programação contou com dez blocos de rua, nove shows de artistas locais – três DJs, dois grupos infantis e quatro bandas musicais – além de 24 coreografias de escolas de dança, mais a esperada participação das cinco escolas de samba da cidade.

A Secretaria de Cultura estima a participação de 2 mil pessoas no pré-Carnaval, no último dia 3, em Sabaúna. Já os três dias de programação do Centro Histórico contaram com um público de aproximadamente 1.500 pessoas. Nos quatro dias de Carnaval em Sabaúna foram registradas cerca de 23 mil pessoas pelo distrito turístico. Por fim, os três dias de agenda carnavalesca, no Pró-Hiper, reuniram quase 25 mil foliões, no Mogilar.