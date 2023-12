5 Inovações para os empreendedores brasileiros em 2024

As tendências emergentes na contabilidade online em 2024 estão prontas para revolucionar a maneira como os empreendedores brasileiros gerenciam suas finanças. Com avanços significativos em tecnologia e serviços personalizados, estas inovações oferecem não apenas eficiência e conveniência, mas também uma série de benefícios práticos para indivíduos e empresas de todos os tamanhos no Brasil.

Para vislumbrar as tendências do setor, convidamos Adriano Fialho e Rafael Caribé, respectivamente diretor de tecnologia e CEO da Agilize Contabilidade Online para indicar o que os empreendedores podem esperar para próximo ano:

1. Aplicativos mais eficientes: A evolução dos aplicativos de contabilidade significa que agora eles são capazes de realizar tarefas complexas com mais rapidez e precisão. Isso representa uma economia de tempo significativa, permitindo que empresários e indivíduos concentrem seus esforços no crescimento dos seus negócios e na realização de seus objetivos pessoais.

2. Tecnologia chega às grandes empresas: Com a capacidade de atender nichos de mercado mais específicos, a contabilidade online mostra sua adaptabilidade e robustez, evidenciando que pode atender às necessidades de diferentes tipos de negócios, desde pequenas empresas até grandes corporações, o que particularmente era uma faixa de mercado não afeito à contabilidade online anteriormente.

3. Integração com Inteligência Artificial: A incorporação da inteligência artificial, incluindo plataformas avançadas como o ChatGPT-4, está otimizando o setor de contabilidade. Esta tecnologia oferece respostas rápidas e precisas para consultas complexas, aumentando a eficiência e a precisão no manuseio de dados financeiros.

4. Para além da Contabilidade: A expansão dos serviços de contabilidade online para incluir uma variedade de produtos e serviços adicionais, como planos de saúde e sistemas de emissão de notas fiscais, evidencia seu papel central na gestão empresarial moderna.

5. Automação pró Humanização: Com a automação de tarefas rotineiras, os contadores podem agora dedicar mais tempo a fornecer um atendimento personalizado aos seus clientes. Isso não apenas melhora a qualidade do serviço, mas também ajuda a desenvolver soluções mais personalizadas e eficazes.

Essas tendências indicam um futuro promissor para a contabilidade online no Brasil, onde a tecnologia e a personalização se unem para oferecer soluções mais completas e adaptadas às necessidades dos empreendedores brasileiros.

Sobre a Agilize

Agilize: 10 Anos de Pioneirismo na Contabilidade Online no Brasil. Uma startup que simplifica a contabilidade para o sucesso dos negócios, economizando mais de R$ 7 milhões por mês para mais de 20 mil empreendedores que são atendidos mensalmente na plataforma. Com tecnologia proprietária, oferece um serviço transparente, ágil, acessível e de qualidade, permitindo que seus clientes acompanhem todos os processos na palma da mão e em tempo real, através de um aplicativo de celular ou pelo computador.