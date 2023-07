40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço devem ser diagnósticos no Brasil até 2025

Neste mês é celebrado o Julho Verde, uma campanha importante para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, que, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), deve chegar a 40 mil novos casos até 2025.

A campanha promovida Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG Brasil) tem como objetivo alertar a população sobre esses tumores que surgem na região da cavidade oral, como garganta, faringe, laringe, tumores de glândulas salivares e tireoide.

Como a maior parte de casos de câncer nessas regiões está ligada ao consumo de álcool e ao tabagismo, o cirurgião oncológico Ricardo Motta acredita que uma mudança no estilo de vida das pessoas poderia reduzir as estatísticas. “O álcool e o tabaco estão relacionados a diversos outros tumores, por isso, a necessidade de abandonar esses hábitos e buscar por um estilo de vida mais saudável, incluindo alimentação saudável e a prática de atividades esportivas”, alerta o especialista.

De acordo com ele, outro meio de prevenção é a vacina contra o HPV. “Muitos casos de câncer na região da boca estão relacionados ao vírus do HPV. A vacinação é muito importante para a prevenção da doença, bem como o uso de preservativo durante as relações sexuais”, lembra Motta. “Como a Por isso, é recomendado que os pais iniciem os cuidados com os seus filhos desde cedo para que cresçam adultos conscientes e mais saudáveis.

Manter as consultas de rotina e exames também é fundamental para uma vida mais saudável, principalmente para prevenção do câncer de cabeça e pescoço. “Alguns sintomas iniciais do câncer nessas regiões, como dor de garganta, rouquidão, vermelhidão, podem ser confundidos com os de doenças mais comuns, como gripe, resfriados e faringite”, recomenda o cirurgião oncológico.