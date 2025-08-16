32ª Expo Aflord terá cenários com dez mil flores e programação cultural

A cidade de Arujá recebe, em agosto, a 32ª edição da Expo Aflord, que neste ano traz o tema “Florescendo com os Marcos Históricos”. Organizada pela Associação dos Floricultores da Via Dutra (Aflord), a feira será realizada nos dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto, sempre aos sábados e domingos, das 8h30 às 18h.

O pavilhão de exposição será decorado com quase dez mil flores de diferentes espécies, distribuídas em cenários que retratam grandes momentos da evolução da humanidade. A flor símbolo desta edição é a zínia, que representa resistência, beleza e sabedoria.

A exposição é dividida em espaços temáticos criados pelos próprios floricultores associados da Aflord. O público poderá conferir representações da invenção da escrita, o domínio do fogo, a evolução da roda e a conquista dos céus.

Entre os destaques, estão: o surgimento dos hieróglifos egípcios, pergaminhos e imprensa de Gutenberg; a importância do fogo e da iluminação elétrica para a sociedade moderna; a evolução da roda, dos carros de boi aos veículos elétricos usados hoje para transportar flores; e o sonho humano de voar, representado pelo 14 Bis de Santos Dumont e pela chegada do homem à Lua.

Além da exposição, praticamente todas as flores estarão à venda no Pavilhão de Vendas, com preços acessíveis para os visitantes. O evento também conta com praça de alimentação, oferecendo pratos típicos da culinária oriental e outras opções gastronômicas, além de shows culturais, apresentações musicais e artísticas, e estandes com produtos variados, artesanato e itens importados.

A Expo Aflord é uma das mais tradicionais feiras do setor no estado e combina natureza, história e cultura japonesa em um ambiente pensado para toda a família.

A feira acontece na avenida PL do Brasil, no bairro Jaguari, em Arujá. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou pelo (site www.aflord.com.br).

Cenários floridos da 32ª Expo Aflord em Arujá retratam marcos históricos da humanidade



