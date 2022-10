3 passos para aproveitar o melhor da Black Friday 2022

Priscila Guskuma

Especialista em Estratégias de Negócios. Fundadora do IGDH (Instituto Guskuma de Desenvolvimento Humano), instituição com a missão de transformar pessoas. Ministrou treinamentos e palestras para empresas como: Porto Seguro, Shell, Locaweb, Google, além de ter sido palestrante da Feira do Empreendedor do Sebrae nos anos de 2018 e 2019.