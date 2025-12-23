2º Festival de Ginástica Rítmica destaca magia natalina





A Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba realizou, na quinta-feira (11), o 2º Festival de Ginástica Rítmica, que encantou o público ao unir o clima natalino com referências do universo Disney. O evento reuniu 80 alunas das escolinhas de formação e atletas de rendimento, que demonstraram talento, dedicação e evolução técnica ao longo das apresentações.

Com o tema “Ritmos do mundo”, as coreografias trouxeram diversidade cultural, criatividade e emoção, transformando o festival em um verdadeiro espetáculo. Cada apresentação destacou elementos de diferentes regiões e tradições, reforçando o caráter formativo, artístico e educativo da ginástica rítmica.

Familiares e amigos prestigiaram o evento, reforçando a importância do apoio da comunidade no desenvolvimento das atletas. A participação do público evidenciou o papel do esporte como ferramenta de integração social, valorização do esforço individual e fortalecimento de vínculos.

O secretário de Esporte, Fabiano Novais, destacou a emoção vivenciada durante o festival. “Vimos muito mais do que apresentações: vimos sonhos sendo construídos com o apoio das famílias e da comunidade. Isso é o que faz o esporte valer a pena”, afirmou.

A ginástica rítmica vem crescendo de forma expressiva em Itaquaquecetuba, que atualmente conta com cerca de 200 alunas na modalidade. O número de praticantes aumenta a cada ano, acompanhado de uma melhoria contínua no desempenho das equipes. As atletas já iniciaram a preparação para as competições de 2026, ano em que o município promete se destacar ainda mais no cenário esportivo.

O secretário de Governo, Marcello Barbosa, reforçou o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento do esporte. “Nosso trabalho é garantir estrutura, incentivo e oportunidades. O resultado é esse: um festival emocionante e atletas cada vez mais preparadas”, ressaltou.

O prefeito Eduardo Boigues também destacou a importância da iniciativa. “É bonito ver como o esporte cresce junto com o município, criando oportunidades, fortalecendo vínculos e revelando talentos. O que vimos reforça que Itaquaquecetuba tem um futuro grandioso na ginástica rítmica”, concluiu.



Foto: Dayane Oliveira

