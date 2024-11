2ª edição de “Olha que legal a Hora da História” visitará escolas de Mogi das Cruzes

Projeto promove oficinas e contação de histórias em escolas da cidade

No 12 de novembro, os alunos da creche Prof.ª Ignêz Maria de Moraes Pettená (CEIM), a partir das 13h, terão a oportunidade de receber a segunda edição do “Olha que Legal A Hora a História”, totalmente voltado, neste dia, para a contação de história.

Depois do sucesso da primeira edição, o projeto, que tem como objetivo promover a contação de história e oficinas de forma inclusiva para públicos vulneráveis, fará 14 apresentações de contação de histórias e quatro oficinas para a formação de novos contadores em escolas municipais de Mogi das Cruzes. “Olha que legal a Hora da História” conta com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio do Programa de Fomento à Arte e Cultura – Lei no7222/16 – projeto aprovado EDITAL 005/2024-B.

O projeto nasceu do sonho e da união de mãe e filha, Carla e Beatriz Pozo, que já realizavam outras produções culturais na cidade. Carla, atriz, escritora e produtora cultural, conta com mais de quinze anos de experiência na produção e difusão na arte de Mogi das Cruzes. Beatriz é bailarina, professora, coreógrafa, diretora artística, educadora física e musicista e, ao longo dos anos, promove aulas cursos e workshops na cidade.

“O projeto nasce da nossa parceria, produzimos juntas há muito tempo. Eu, como escritora, tenho uma coleção de livros que chama ‘Coleção Arteira’, e “O Morcego e o Vagalume’ é uma das histórias que é muito pedida e contada. Daí nasce esse projeto ‘Olha que Legal a Hora da História’ para incentivar essa leitura, o fazer artístico e a forma de ler o mundo de outras maneiras, não apenas a palavra, mas também por meio da música, do dançar, do desenho, da poesia”, conta Carla.

“Olha que Legal a Hora da História” promove a integração de diversas linguagens artísticas, como a literatura, a poesia, a dança e a música, por meio de uma apresentação que traz jogos cênicos, a musicalidade e a leitura poética. Visando a formação de futuros contadores de histórias a oficina “Contar História é um Ato Natural” tem ainda o objetivo de promover um ambiente de partilha com inclusão e diversidade, o fortalecimento da comunidade escolar, o fomento à criatividade e expressão e o desenvolvimento de habilidades de comunicação, expressão artísticas e técnicas de narração e mediação de leitura.

A creche Maria Martinha Cardoso Paes, de Biritiba Ussu, receberá o evento no dia 14 de novembro, seguido da oficina do grupo das bordaderias, na Associação de Amigos do Bairro Boa Vista. No dia 19, a contação de história e a oficina serão na E.E. Prof.ª Jovita Franco Arouche. O último dia do projeto será na quarta-feita (27), na Ceim Richer Romano Neto.





Mãe e filha produzem o evento