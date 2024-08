2ª Copa de Futsal do Clube de Campo retoma em agosto

A final acontece em 17 de agosto

A retomada da 2ª Copa de Futsal do Clube de Campo de Mogi das Cruzes já tem data marcada: 2 de agosto, sexta-feira. Com início em 14 de junho, o torneio abrange as categorias Iniciação, sub-10, sub-13 e sub-16, e homenageia grandes clubes da Europa. As partidas ocorrem no Ginásio Dr. Milton Cruz.

No dia 2, ocorrerão jogos da categoria Iniciação. Às 18h30, Real Madrid enfrentará Manchester City, seguido de Barcelona contra United, às 19h15. Após, às 20h, os times do sub-16, Inter de Milão e Stuttgart, entrarão em campo, e o Liverpool enfrentará o Benfica, às 20h45.

As próximas partidas ocorrerão na quarta-feira (07), às 18h30, entre PSG e Juventus pelo sub-10, e Sporting e Ajax, às 19h15, também pelo sub-10. Às 20h, Porto e Roma disputarão uma vaga pelo sub-13. No dia 9, às 18h30, haverá partidas do sub-10, com Bayer contra PSG, seguido de Atlético de Madrid contra Chelsea, às 19h15, e Borussia contra Juventus, às 20h.

Na segunda-feira (12), ocorrerão as semifinais das categorias Iniciação e sub-10. No dia 14, serão as semifinais das categorias sub-13 e sub-16. A final do torneio será realizada no dia 17.

Para o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, a 2ª Copa de Futsal é uma oportunidade não só para os jovens atletas mostrarem seu talento e dedicação, mas também promover a prática regular de esportes e a competitividade saudável: “Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e social, incentivando a disciplina, o trabalho em equipe e o respeito mútuo”.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Homenageando clubes europeus, as categorias Iniciação, sub-10, sub-13 3 sub-16 se enfrentam