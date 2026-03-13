2ª Coffee Party Mogi reforça nova tendência de eventos sociais na cidade

Evento reúne café, música e gastronomia em uma experiência intimista

Uma tendência que tem conquistado espaço no universo dos eventos sociais chega novamente a Mogi das Cruzes. A segunda edição da Coffee Party Mogi será realizada no dia 18 de março de 2026, das 17h às 23h, no rooftop do Flor do Terraço, reunindo música, gastronomia e experiências sensoriais em torno do café.

O evento é promovido pelo Jornal A Semana em parceria com a Clip Comunicação Integrada, e propõe ao público uma forma diferente de celebrar: encontros animados, porém mais intimistas, com boa música, cafés especiais e um ambiente acolhedor.

A chamada “coffee party” surgiu nos Estados Unidos como uma alternativa mais leve e charmosa aos brunches e chás da tarde. O formato ganhou força nas redes sociais ao unir estética aconchegante, boa gastronomia e um perfil de público que gosta de sair para se divertir, mas prefere eventos que não se estendam pela madrugada e que não tenham o consumo de álcool como foco principal.

No Brasil, a tendência já se consolidou em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Cafeterias, buffets e organizadores de eventos passaram a apostar no estilo, transformando encontros sociais e corporativos em experiências marcadas pelo aroma do café, cardápios artesanais e ambientes cuidadosamente decorados.

Em Mogi, a iniciativa busca apresentar essa proposta ao público local e também fortalecer a cena cultural da cidade. A superintendente do Jornal A Semana, Fabíola Pupo, destaca que a proposta vai além de um simples evento social.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência diferente para o público, reunindo pessoas, ideias e cultura em um ambiente agradável. A Coffee Party Mogi nasce com essa proposta de criar conexões e valorizar momentos especiais na cidade”, afirma.

A primeira edição do encontro foi realizada em janeiro de 2026, no mesmo local, e reuniu público interessado em experiências gastronômicas e culturais diferenciadas. Para o sócio da Clip Comunicação Integrada, Rodrigo Fernandez, o sucesso inicial mostrou que havia espaço para o formato na região.

“A Coffee Party é um conceito que vem crescendo no mundo todo e acreditamos que Mogi das Cruzes tem público para esse tipo de experiência. A primeira edição mostrou exatamente isso: pessoas interessadas em viver momentos diferentes, com boa música, gastronomia e o café como protagonista”, explica.

A programação da segunda edição contará com a apresentação do DJ Fernando Santos, responsável por conduzir a trilha sonora da noite. O evento também terá drinks à base de café e um cardápio pensado para harmonizar com a proposta da festa.

Para a jornalista e sócia da Clip Comunicação Integrada, Taciana da Paz, a ideia é transformar o encontro em uma experiência sensorial e afetiva. “A Coffee Party é sobre encontros. Queremos que as pessoas cheguem, conversem, escutem boa música e aproveitem o ambiente. É uma proposta leve, elegante e muito conectada com novas formas de viver a cidade”, afirma.

A também sócia da agência, Tatiana Valente, reforça que o evento foi pensado para valorizar a experiência do público. “Pensamos em cada detalhe para criar um ambiente acolhedor, bonito e confortável. A ideia é que as pessoas se sintam à vontade para aproveitar o momento, conhecer novas pessoas e viver uma experiência diferente”, destaca.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos por meio do WhatsApp ou direct do perfil oficial do evento nas redes sociais, o @coffeepartymogi.

DESTAQUE

2ª Coffee Party Mogi

Endereço: Rua Victório Partênio, 112 – 2º andar

Instagram: @coffeepartymogi

A primeira edição da Coffee Party Mogi reuniu público no rooftop do Flor do Terraço, consolidando a proposta de um evento que une café, música e experiências sociais na cidade



