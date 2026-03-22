O empreendedorismo feminino e a liderança das mulheres nos negócios do Alto Tietê serão celebrados no dia 27 de março, durante o 25º Prêmio Mulher Empreendedora, promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC-Consef) da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC).

O evento, que também marca os 30 anos de atuação do Consef, reunirá empresárias, lideranças e convidados em uma noite especial dedicada ao reconhecimento da força feminina no desenvolvimento econômico e social da região. A cerimônia ocorrerá no recém-inaugurado restaurante Steak Bife – Chef Erick Jacquin, a partir das 19 horas, no Mogi Shopping, abrilhantado por música ao vivo do casal Sonho a Dois. Um evento voltado para cerca de 150 pessoas. Os convites já estão à venda, no valor de R$280 (água e refrigerante inclusos). As bebidas alcoólicas poderão ser adquiridas diretamente no bar do restaurante.

Nesta edição, cinco empreendedoras mogianas serão homenageadas por suas trajetórias e contribuições em diferentes setores da economia: Eugênia Atuí, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” de Mogi das Cruzes, na categoria Terceiro Setor; Nathália Maria Marcato Grilo, da Catamarã Turismo, na categoria Turismo; Evelyn Rangel, cirurgiã-dentista e mentora de negócios em Odontologia, da Ranoli Odontologia e Regener Instituto Odontológico de Suzano, na categoria Prestador de Serviços; Tatiane Oban, do restaurante Oban, no Distrito de Braz Cubas, na categoria Comércio; e Janice Aparecida Sasaki Mazzaro, do restaurante Suzy Sushi, na categoria Comércio.

Além das homenagens às empreendedoras, o evento reconhecerá mulheres que contribuíram significativamente para a história e fortalecimento do Consef. Receberão honrarias Wilma Gomes Amorim Ballotim, Sylvania Grinberg, Clóris Marcato, Fádua Ramez Rachid Sleiman, Odete Souza, Beth Nogueira e Lídia Nader, pelo trabalho e dedicação prestados ao conselho ao longo dos anos. O grupo foi responsável pela fundação do Consef, iniciativa que abriu caminho para fortalecer o empreendedorismo feminino e ampliar a participação das mulheres no ambiente empresarial de Mogi das Cruzes.

Para a superintendente do Consef, Celu Campolino, é importante a resiliência das mulheres no ambiente empresarial: “As mulheres, além de todos os desafios naturais para manter e fazer crescer um negócio, muitas vezes ainda enfrentam o preconceito pelo simples fato de serem mulheres. Mas estamos mudando essa realidade com trabalho, união e liderança”.

O Prêmio Mulher Empreendedora se consolidou ao longo dos anos como um dos principais reconhecimentos do empreendedorismo feminino em Mogi das Cruzes e no Alto Tietê. O evento destaca histórias inspiradoras de mulheres que lideram empresas, geram empregos, impulsionam a economia local e atuam em iniciativas sociais relevantes.

O prêmio será realizado no dia 27 de março, reunindo empresárias e lideranças para homenagear trajetórias femininas de destaque no Alto Tietê