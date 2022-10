2,3 mil motoristas de Mogi estão com a CNH vencida

O Detran.SP em parceria com o Poupatempo promove neste sábado (22) o 1º mutirão do mês de outubro para quem precisa regularizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O atendimento será realizado para auxiliar os cidadãos que tiveram a habilitação vencida entre os meses de novembro e dezembro de 2021, mas ainda não regularizaram a sua situação.

Foram abertas 9,8 mil vagas nas unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo. No estado de São Paulo, 220.481 condutores estão com o documento vencido e precisam regularizá-lo até o final deste mês. Em Mogi, 2.213 motoristas estão nessas condições.

A grade para agendamento de data e hora – procedimento obrigatório para atendimento no Poupatempo – está disponível nos canais eletrônicos de forma gratuita – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual, o “P”.

O motorista pode ainda renovar a CNH de forma simples e prática de forma online pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), do Poupatempo ou ainda pelo WhatsApp do Detran.SP (11 2178-9494). Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como nos casos de suspensão ou cassação do documento.

A punição em caso de fiscalização de trânsito para quem não regularizar o documento no prazo correto é de sete pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47.