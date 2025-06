PETROM se preocupa com educação e o meio ambiente da região do Alto Tietê

Com responsabilidade ambiental, indústria mogiana forma cidadãos mais atentos

A maior produtora de anidrido ftálico da América Latina, a PETROM, sediada em Mogi das Cruzes, é mais do que uma potência da indústria química: é uma empresa que carrega em sua essência a responsabilidade socioambiental e o desejo genuíno de contribuir ativamente para uma sociedade mais consciente, participativa e engajada com as questões do nosso tempo.

Com a convicção de que as grandes transformações sociais começam pela base — a educação —, a PETROM mantém, desde 2001, o programa “Petrom e as Escolas Juntas na Reciclagem”. A iniciativa tem como objetivo unir a comunidade escolar, educadores, estudantes e a própria empresa em torno de um propósito comum e urgente: formar cidadãos mais atentos, críticos e comprometidos com a preservação ambiental e o futuro do planeta.

Por meio do programa, a PETROM realiza a doação de coletores seletivos a escolas e instituições, incentivando a prática da reciclagem, o descarte correto dos resíduos e a construção de uma cultura ambiental mais sólida. A iniciativa também promove palestras, rodas de conversa e atividades educativas, além de oferecer suporte técnico e pedagógico para que professores e alunos possam aprofundar seus conhecimentos sobre sustentabilidade, responsabilidade social e os impactos das ações humanas no meio ambiente.

O programa já beneficiou dezenas de instituições de ensino, além de condomínios residenciais, associações e outras entidades sociais. Ao longo dos anos, vem deixando uma marca positiva e duradoura nas comunidades por onde passa, contribuindo de forma direta para a formação de uma geração mais informada, consciente e atuante.

“Acreditamos que é por meio das crianças que a mudança acontece. Quando despertamos nelas o cuidado com o meio ambiente, estamos plantando uma semente que vai florescer por toda a vida”, afirma Flora Bernardi, engenheira de Meio Ambiente da PETROM. Sua fala resume o espírito do programa: semear hoje para colher um amanhã mais sustentável.

Mais do que apenas celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a PETROM, com orgulho de suas raízes mogianas, reafirma todos os dias seu compromisso com a produção responsável, o diálogo transparente com a comunidade e o investimento contínuo em ações que realmente fazem a diferença. Porque o futuro sustentável não se constrói apenas com palavras, mas com atitudes concretas, parcerias sólidas e, acima de tudo, com educação e compromisso.

Instituições, associações e escolas recebem o programa sobre reciclagem