2026: um novo começo

Todo início de ano carrega a delicadeza dos recomeços. É como se o tempo, generoso, nos oferecesse uma página em branco, convidando cada um de nós a escrever novas histórias, refazer planos e acreditar, mais uma vez, que é possível fazer melhor. Em 2026, renovamos esse pacto silencioso com a esperança.

O ano que se encerrou deixou marcas, aprendizados e desafios. Em Mogi das Cruzes, assim como em tantas outras cidades, também revelou a força da solidariedade, do trabalho coletivo e da capacidade humana de resistir, cuidar e reconstruir. É desse chão vivido que nasce o novo tempo — mais consciente, mais sensível e, sobretudo, mais humano.

Que 2026 seja um ano de escuta, diálogo e respeito. Um tempo em que a empatia encontre espaço nas relações, em que a responsabilidade caminhe lado a lado com o progresso e em que o bem comum seja prioridade. Que possamos olhar para frente sem esquecer o que ficou para trás, transformando experiência em sabedoria.

Este jornal inicia o ano reafirmando seu compromisso com a verdade, com a informação responsável e com as histórias que fazem sentido na vida das pessoas de Mogi das Cruzes. Seguiremos atentos aos fatos, próximos da comunidade e abertos às vozes que constroem o presente e sonham o futuro.

Que 2026 chegue com saúde, paz e coragem. Coragem para recomeçar, para cuidar uns dos outros e para acreditar que dias melhores não apenas virão — eles começam agora.

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.