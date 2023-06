20 bairros irão ficar sem abastecimento de água nesta terça

As obras de melhoria no sistema de abastecimento avançam na Vila Nova Aparecida, em Cezar de Souza, na próxima terça-feira (20/06), com a interligação de redes ao novo reservatório que está em construção no bairro. O procedimento é uma das etapas para a futura distribuição de água pelo novo dispositivo, que terá capacidade para 2 milhões de litros. Para realizar a interligação, será necessário pausar o abastecimento no período das 7h às 14h.

Após a retomada da distribuição de água, a normalização do abastecimento será de forma gradativa, no decorrer da noite de terça e da madrugada/manhã de quarta (21/06). Além da Vila Nova Aparecida, outros bairros serão afetados (veja relação abaixo).

O Semae recomenda aos consumidores da região utilizar com economia a água armazenada em suas caixas d’água, evitando o desperdício em tarefas domésticas essenciais, além de reduzir o tempo de banho.

Ter caixa d’água é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento. Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.

Obras de melhorias

O novo reservatório da Vila Nova Aparecida elevará para 6 milhões de litros a disponibilidade hídrica na região atendida, já que se somará aos reservatórios que operam atualmente e também têm capacidade para 2 milhões de litros cada.

O investimento é de R$ 2 milhões e a obra é executada pela iniciativa privada como contrapartida à construção de novas unidades habitacionais na região. O trabalho é acompanhado e fiscalizado pelo Semae e a previsão do Departamento Técnico da autarquia é de que o reservatório adicional entre em operação em 2024.

Investimentos de R$ 27,5 milhões

A construção de mais um reservatório na Vila Nova Aparecida integra um pacote de investimentos de contrapartida da iniciativa privada, na área de saneamento, em bairros da região leste, um dos principais vetores de crescimento de Mogi das Cruzes nos últimos anos. A soma é de R$ 27,5 milhões.

A área de abastecimento da Vila Suíssa também terá um reforço na distribuição de água com a construção de mais um reservatório, de 2,5 milhões de litros. A unidade elevará a disponibilidade hídrica para 4,5 milhões de litros, pois se somará ao reservatório que opera atualmente. O investimento é de R$ 2,5 milhões.

Também está em construção uma nova estação de tratamento de esgotos, a ETE Fazenda Rodeio, cujo primeiro módulo está em estágio final de obras e é resultado de contrapartida devido à expansão imobiliária no entorno, que gerará crescimento habitacional. O investimento é de R$ 23 milhões.

Bairros afetados pela pausa de terça-feira (20/06) no abastecimento:

Cezar de Souza (bairro)

Conjunto Jefferson da Silva

Distrito de Sabaúna

Jardim Bela Vista

Jardim Cíntia

Jardim das Bandeiras

Jardim Maricá

Jardim Mogi

Jardim Rodeio

Jardim São Pedro

Loteamento João Paulo Arruda

Morada do Sol

Residencial Colinas

Residencial Fazenda Rodeio (Bella Cittá)

Residencial Granja Anita

Residencial Mosaico

Rio Acima

Villa Di Cesar

Vila Nova Aparecida

Vila Oroxó