1ª Virada da Castração atenderá cães e gatos na Vila Moraes neste sábado e domingo

A 1ª Virada da Castração, promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, atenderá a Vila Moraes neste sábado e domingo (dias 1º e 2 de julho), das 8h às 16h. A ação será realizada no CEIM Alcides Pais de Moraes (Criança Feliz II), na avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 6980. A rua da escola será fechada e a castração acontecerá na área localizada em frente à unidade escolar.

A Coordenadoria de Bem Estar Animal, ligada à Secretaria, será a responsável pelo trabalho, que tem o objetivo de atingir pela primeira vez, em um único mês, a marca de 1.000 castrações.

A secretária municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, Ionara Fernandes, destaca a importância da iniciativa: “O cuidado com os animais é uma meta da gestão Caio Cunha. A Virada da Castração vai movimentar o mês de julho, atendendo os bairros, e esperamos um grande comparecimento de mogianos com seus animais de estimação”, disse.

Quem quiser castrar seus pets pode fazer o cadastramento também no PAC da Prefeitura, às segundas, quartas e sextas, das 14h às 16h, apresentando RG e comprovante de endereço atualizado. O cadastro no Programa de Castração Permanente é importante para a Prefeitura ter um termômetro dos locais com mais demandas e assim atender também pelo serviço terceirizado de Castramóvel.

Além do evento na Vila Moraes, serão realizadas mais duas ações de castração de cães e gatos no mês de julho. A próxima edição acontecerá na Chácara dos Baianos, nos dias 15 e 16 (cadastros já efetuados na última semana no bairro), e em Jundiapeba, nos dias 22 e 23 de julho (data de cadastro a ser divulgada).

A castração de animais ajuda a prevenir uma série de doenças, contribuindo também para a redução do número de cães e gatos abandonados nas ruas.

Chácara Guanabara

No mês de maio, a Chácara Guanabara também recebeu uma edição do Castramóvel. A ação ocorreu nos dias 27 e 28 de maio, na Escola Municipal Professora Cynira Oliveira de Castro. Nos dois dias, foram castrados 185 animais, entre cães e gatos.

Mais informações sobre o Castramóvel podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.