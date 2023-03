1ª Feira Solidária do Fundo Social de Mogi se estende até esta terça

O Fundo Social de Mogi das Cruzes segue realizando até esta terça-feira (28/02) a 1ª Feira Solidária, no piso térreo do prédio-sede da Prefeitura de Mogi. Trata-se de uma mostra de produtos confeccionados por ex-alunos dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social, que está aberta desde esta segunda-feira (27/02) à visitação de servidores e do público em geral, das 9h às 18h.

Quem visitar a feira poderá conferir e adquirir a preços populares itens diversos, desde alimentos, como pães, doces e bolos, até itens de vestuário, calçados e acessórios. Há também uma grande variedade de produtos artesanais, confeccionados em técnicas e materiais como crochê, macramê, bonecas feitas em tecido e feltro.

O objetivo da feirinha é dar visibilidade ao trabalho de pessoas que se formaram com auxílio do Fundo Social, fomentar o empreendedorismo e também ampliar oportunidades de geração de renda, estimulando a economia criativa e a troca de experiências entre profissionais que atuam em diferentes segmentos.

“É muito gratificante vermos histórias de sucesso, de pessoas que concluíram os cursos do Fundo Social e já estão trabalhando, gerando renda ou abrindo pequenos negócios com base nos ensinamentos que receberam durante as aulas. Essa feira serve para mostrar casos assim, portanto fazemos um novo convite para que todos os servidores e também a população em geral, prestigiem a Feira Solidária”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi, Márcio Maldonado.

Mais informações sobre a 1ª Feira Solidária do Fundo Social de Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.