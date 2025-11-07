1ª edição da Feira na Roça acontece no domingo (9)

A Cafeteria Afetiva Roça Chic, localizada no Shangai, em Mogi das Cruzes, receberá no domingo (9), das 13 às 18 horas, a 1ª Feira na Roça, uma feira de economia criativa. Neste dia, o público que comparecer ao espaço poderá encontrar artesanato, gastronomia e literatura, com a produção de empreendedores criativos do Alto Tietê. O evento é organizado pelo Instituto Léa Campos e tem como objetivo promover o empreendedorismo social como principal fonte de captação de recursos e de fomento aos empreendedores criativos que movimentam a economia da cidade.

“A feira é para fomentar a economia criativa e potencializar o empreendedorismo criativo da região. Nesta primeira edição, são mais de dez empreendedores criativos. Teremos expositores de artesanato, gastronomia e literatura. O local já abriga uma loja colaborativa do Instituto Léa Campos e atua como ponto de conexão entre um bom café, empreendedores, artesãos e escritores, promovendo oficinas e encontros culturais”, conta Rodrigo Fernandez, presidente do Instituto.

Estará presente na 1ª Feira na Roça o Coletivo Diversos, um coletivo de escritores que já expõem suas obras na Roça Chic. A partir das 15 horas, esses artistas promoverão um sarau para os presentes no local. No sarau, será lançado ainda o livro “Entre sonhos e desafios da Paraíba a São Paulo”, da escritora Sheila Kuno. O livro conta a história de um jovem casal que deixa a Paraíba em busca de uma vida melhor em São Paulo. Na feira, também estarão expostos artesanatos em macramê, crochê, enfeites, pinturas, sabonetes artesanais e, na gastronomia, geleias artesanais.

