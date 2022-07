1ª Copa Mogi de Futebol Amador será lançada com sorteio das chaves nesta terça

Nesta terça-feira (12/07), às 19h, será realizado no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) Prof. Boris Grinberg o lançamento da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador. Durante o evento, serão sorteadas as chaves para a disputa do campeonato, que terá a participação de 32 equipes. A competição será realizada pela Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes.

A Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador é a primeira e a maior competição de futebol amador realizada em Mogi das Cruzes. A disputa tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que irá disponibilizar os locais para as disputas.

A competição terá um sistema de disputa semelhante ao da Copa do Mundo. Na primeira fase, as 32 equipes serão divididas em oito grupos, com quatro times cada. A primeira fase do torneio tem previsão para ser disputada entre os dias 17 e 31 de julho. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificarão para as oitavas de final. A partir daí, os jogos serão eliminatórios, até a grande decisão, prevista para ser realizada no aniversário da cidade, em 1º de setembro.

A primeira fase do torneio será disputada nos Centros Esportivos de Sabaúna, Jundiapeba, Braz Cubas e, por fim, no Campo de Futebol da Vila Ressaca. Já as rodadas eliminatórias, a partir das oitavas de final, serão realizadas no Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

“A importância de uma cidade como Mogi das Cruzes receber e apoiar a Copa Mogi de Futebol Amador é essencial para o desenvolvimento dos tradicionais times de bairro da cidade. A Copa vai revelar os talentos escondidos e objetiva promover a interação social e a confraternização entre os munícipes”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira.

O Cemforpe está localizado na rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Nova Mogilar.

Times inscritos:

Águia Negra Futebol Clube – Vila Jóia

Águias de Varinhas – Varinhas

ANE Limitados – Vila Natal

Apoema – Vila Caputera

El Bola Futebol Clube – Vila Brasileira

Bomtivê Futebol Clube – Jundiapeba

Brás Cubas Futebol Clube – Brás Cubas

CPC Correndo pelo Certo – Vila Rubens

Dragão Negro Esporte Clube – Jundiapeba

Enfrenta Futebol Clube – Vila Nova União

Esporte Clube Azulão – Jundiapeba

Esporte Clube Flamenguinho – Jardim Esperança

Esporte Clube Unidos de Santa Tereza – Jardim Santa Tereza

Esporte Clube Vila da Sorte – Jundiapeba

Esporte Clube Vila Rica – Vila Municipal

Estrela Negra Futebol Clube – Biritiba Ussu

Estrela Vermelha Futebol Clube – Vila Jóia

Família Futebol Clube – Jundiapeba

Futebol Clube Vila Cléo – Vila Cléo

Império Futebol Clube – Jardim Esperança

Império Real Futebol Clube – Jundiapeba

Jundiapeba Futebol Clube – Jundiapeba

Leões do Cedga Futebol Clube – Cezar de Souza

Nove de Julho Futebol Clube – Nove de Julho

Palestra Planalto Futebol Clube – Jardim Planalto

Porto Futebol Clube – Jardim Aeroporto

Santa Cruz Futebol Clube – Taiaçupeba

São Francisco Futebol Clube – Braz Cubas

São João Futebol Clube – Vila Ressaca

Spartanoos Futebol Clube – Jardim Esperança

Unidos do Jardim Layr Futebol Clube – Jardim Layr

Vila Industrial Futebol Clube – Vila Industrial