1ª Beach Tennis Neon Party promete agitar o Clube de Campo

As quadras de beach tennis do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vão ganhar novas cores no sábado (4), com a primeira edição da Beach Tennis Neon Party. A partir das 18h, o espaço será iluminado em tons fluorescentes para receber partidas, música e atrações especiais em um formato inédito para os associados.

O evento, que já teve todas as inscrições preenchidas, combina esporte e entretenimento em um único cenário. Além das disputas em quadra, os participantes contarão com DJ e bartenders, criando uma atmosfera de confraternização que vai além do jogo.

As partidas serão disputadas em duplas, formadas por sorteio na hora, com diferentes níveis e estilos. Haverá duas categorias: Fun, para quem busca jogos descontraídos, e Advanced, voltada a partidas mais competitivas, tanto no masculino quanto no feminino.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, explica que a proposta é oferecer uma experiência inédita aos associados.

“Queremos oferecer aos associados uma experiência diferente, que vai além da competição. A ideia é criar um evento que integre música, esporte e convivência em um formato novo, em que todos possam participar, independentemente do nível técnico”, afirma.

A 1ª Beach Tennis Neon Party conta com o patrocínio de O Boticário e CEOOT – Ortopedia, Oftalmologia e Traumatologia.

Evento reúne partidas, DJ e atrações especiais em um ambiente iluminado com cores fluorescentes