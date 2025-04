15ª Encenação da Paixão de Cristo tem data marcada para o dia 18

Voluntários se doam para encenar a história de Jesus

Muito antes de ganhar os símbolos modernos, como coelhos e ovos de chocolate, a Páscoa já era uma celebração profundamente enraizada na história de diferentes culturas e religiões. No cristianismo, a Páscoa ganhou um novo significado. Os primeiros cristãos associaram à crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, dando origem à principal celebração do calendário cristão. A Páscoa passou a representar o triunfo da vida sobre a morte e a promessa de salvação — um marco fundamental da fé cristã.

Com isso, a Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe, em Mogi das Cruzes, desenvolveu uma programação especial para a Semana Santa, que acontecerá entre os dias 10 e 20 de abril de 2025. As celebrações incluem momentos de fé, devoção e união entre as comunidades locais.

Antes da celebração da ressurreição, a tradição cristã dedica a semana anterior à Páscoa à reflexão e à memória dos últimos dias de Jesus na Terra, conhecida como Semana Santa. Ela começa com o Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, no dia 13, ocorrerá a procissão da Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística até a Matriz São Maximiliano Kolbe, onde será realizada a continuidade da celebração da Santa Missa, às 8h30. Na parte da tarde, a partir das 16 horas, a unção dos idosos e enfermos está programada na missa realizada pela Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística.

As celebrações continuarão, como a Ceia do Senhor, prevista para o dia 17 de abril (Quinta-feira Santa), com missas, às 19h30, nas Comunidades Matriz São Maximiliano Kolbe e Nossa Senhora Rosa Mística. E no dia 18 (Sexta-feira Santa), está agendada a celebração da Paixão do Senhor, às 15h e às 15h30, respectivamente nas igrejas citadas.

No mesmo dia, às 18 horas, os fiéis poderão participar da via sacra nas ruas, em que sairá da Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz e terminará na Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe.

Para adentrar o final de semana, missas estão sendo organizadas para o dia 19 de abril, com o intuito de oferecer aos religiosos a Vigília Pascal.

Mas o grande marco da Semana Santa será no dia 18 (sexta-feira), a partir das 19 horas, com a 15ª Encenação da Paixão de Cristo. Aberta ao público, o evento representará os últimos momentos de vida de Jesus e seu sacrifício pela humanidade, com voluntários das três Comunidades que participarão da Semana Santa.

“A encenação já se consolidou como uma tradição marcante na região, atraindo grande número de espectadores em suas edições anteriores”, conta o frei Luiz Cláudio de Avelar.

Para encerrar, no Domingo de Páscoa (20), missas serão feitas, às 8h30, na São Maximiliano Kolbe, e às 10 horas, na Nossa Senhora Rosa Mística.

“A Semana Santa é um momento especial de reflexão e celebração, e a Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe aguarda a presença de todos para juntos vivermos este período de fé e união”, finaliza o frei.

Como um triunfo da vida sobre a morte, a Páscoa representa um ato de fé para os fiéis