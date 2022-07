Zoológico de São Paulo lança passeio noturno durante as férias de julho

Já pensou em acompanhar de perto os hábitos noturnos de jacarés, elefantes, cobras e até mesmo de onças pintadas e leões? Estas e outras espécies podem agora ser vistas durante a noite em um novo passeio lançado pelo Zoológico de São Paulo.

Experiência educativa inédita no local, a “Noite Animal” será realizada às quintas, sextas e sábados a partir das 18h30 durante o mês de julho. O programa possibilita o encontro do público com animais de características biológicas e comportamentais de hábitos noturnos.

Assim, anfíbios, serpentes, corujas, tamanduás, preguiças, porcos selvagens, lobos, raposas, girafas, hipopótamos e felinos são algumas das espécies que poderão ser encontradas ao longo do percurso de cerca de 2,5 km pelas dependências da propriedade – sem contar os animais de vida livre que moram no entorno, como aves, tatus e sapos.

Para tanto, o zoológico ganhou uma ambientação exclusiva para preservar o bem-estar dos animais. Desde a entrada há luzes cenográficas projetadas na vegetação que criam uma atmosfera suave, assim como sons de animais, sinalização com banners e luzes negras que indicam o trajeto – lanternas e flashes de celulares são proibidos.

O percurso também conta com mais de 10 pontos de mediação educativa, em que educadores e biólogos compartilharão com os visitantes curiosidades e mais informações sobre os hábitos das espécies.

O objetivo do projeto é que o público aprenda mais sobre os animais ao acompanhar de perto seus hábitos crepusculares, que envolvem caçar, explorar e patrulhar o território, além de expressar comportamentos sociais, reprodutivos e alimentares.

Os animais receberão itens especiais de enriquecimento ambiental, técnica importante desenvolvida nos zoológicos que estimula comportamentos naturais.

Um dos exemplos é criar novas formas de oferecer comida: dispersar os alimentos ou escondê-los os coloca em movimento e os estimula naturalmente. Logo, diferentes cheiros e sons também poderão ser percebidos pelos visitantes.

As visitas noturnas acontecerão apenas entre os dias 7 e 30 de julho e serão realizadas às quintas, sextas e sábados das 18h30 às 22h. Os ingressos têm valor único de R$ 149,90 e serviços de alimentação à parte de alimentação ficarão disponíveis.

(Via CNN Brasil)