Workshop sobre atendimento ao público abre 45 vagas em Suzano

O workshop gratuito “Excelência no Atendimento: Encantando Cliente e Transformando Resultados” está com as inscrições abertas para 45 vagas, segundo a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

A iniciativa é uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (18) por meio do link (forms.gle/jCZr3uiYw4aqarQ59). É necessário preencher todas as informações solicitadas.

O workshop vai ocorrer em dois dias, de segunda a terça-feira (19 a 22), das 19 às 22 horas, totalizando seis horas de atividades, e será ministrado pelo professor Clayton Pires. Ao final do segundo dia, os participantes receberão um certificado de conclusão. As atividades serão na sede da ACE, localizada na rua Presidente Rodrigues Alves, 157, no centro.

A iniciativa tem como objetivo ensinar a oferecer um atendimento diferenciado que vai além das técnicas básicas, com foco em encantar os clientes e fortalecer o sucesso dos negócios. Os participantes aprenderão novas abordagens de comunicação, adaptadas aos diferentes perfis de clientes, e métodos para resolver conflitos com empatia e clareza. Serão abordadas também técnicas para fidelizar clientes para construir relacionamentos duradouros e vantajosos para ambas as partes. Além disso, os participantes terão a oportunidade de vivenciar práticas de atendimento de alta qualidade, impactando diretamente na reputação e no crescimento da empresa.

Para André Loducca, secretário municipal, o workshop é uma boa oportunidade para que os interessados possam aprimorar suas habilidades e se preparar ainda mais para o mercado de trabalho: “Devemos sempre destacar a importância da qualificação contínua, especialmente em um cenário de constante evolução. Além disso, também quero agradecer à parceria estabelecida, que tornou possível a realização dessa capacitação, que vai contribuir para o desenvolvimento econômico da região.”

