Vox2you: transformando vidas através do poder da oratória

A maior rede de escolas de oratória está em Mogi

Há dez anos no mercado e atuando em todo o Brasil com quase 200 unidades ativas, a Vox2you se instalou em Mogi das Cruzes há três meses, por meio da Sabrina Athie Vaz Ferreira e do Romero Fonseca Vieira Júnior.

Com sede na Vila Oliveira, a empresa tem como objetivo transformar vidas através do poder da oratória. De acordo com a Sabrina, “acreditamos que cada voz é única e que ela tem poder, afinal, não basta ser competente, é preciso parecer competente”.

A Vox2you é a maior rede de escolas de oratória da América Latina e possui uma metodologia bem consolidada, tendo como foco a transformação do aluno através da prática.

Para que os seus alunos incorporem todo o ensinamento ofertado, a Vox2you de Mogi oferece o curso Academy 3.0, considerado o mais completo e o que gera mais resultado, pois são 90 horas de conteúdo prático, envolvendo mais de 80 técnicas e 120 dinâmicas com material didático totalmente incluso. As aulas acontecem uma vez por semana, com duração de três horas.

“Além das aulas, o Academy 3.0 inclui quatro mentorias individuais”, revela a proprietária. Ao final de cada módulo, acontecem as celebrações e uma formatura.

A escola, também, oferece outras modalidades para atender a preferência de seus alunos, a depender de seus objetivos, como o Intensivox (uma imersão em oratória de 16 horas de conteúdo prático), o Vox Time (que são aulas individuais personalizadas) e o In Company (voltado para empresas). Todos os cursos têm certificação para os estudantes.

O Academy 3.0 terá duas novas turmas no mês de outubro. A primeira será iniciada no dia 16 e a segunda, no dia 21. “Cada turma tem o mínimo de oito e o máximo de 14 alunos”, comenta Sabrina.

A escola preza que o aluno trabalhe, durante o curso, cinco fundamentos essenciais para desenvolver a habilidade da oratória: técnicas, prática, exposição, feedback individual e repetição. “A oratória não é um dom, mas sim uma habilidade e, por este motivo, é treinável”, finaliza.

SERVIÇO

Endereço: Rua Agostinho Caporali, 38, Vila Oliveira, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 96951-0669

Instagram: @vox2you.mogidascruzes

Foto 1 – A franquia está há dez anos no mercado

Foto 2 –Vox2you já transformou mais de 80 mil vidas