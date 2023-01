Volta às aulas: o que fazer com a alimentação?

Férias acabando e é hora de voltar a rotina, tanto escolar quanto alimentar. É muito comum e até aceitável que, durante esse período de descanso, as crianças saiam um pouco da rotina e comam mais pizza, fast foods, lanches, doces e guloseimas, por exemplo. Mas, com o retorno das aulas, voltam também as tarefas e a necessidade de ter uma alimentação equilibrada, para garantir toda a energia necessária.

De acordo com a nutricionista materno-infantil Daniela Grossi Macedo, o desafio de muitas famílias é retomar o ritmo das atividades cotidianas, com as crianças voltando às aulas e os pais ao trabalho. No meio disso tudo, a alimentação equilibrada é uma das tarefas mais desafiadoras. “Após o período de comilanças e exageros, voltar à rotina pode ser muito trabalhoso, especialmente se não houver consciência e planejamento”, diz a profissional.

Segundo Daniela, o primeiro passo é planejar as compras. É recomendável fazer uma lista das preparações para almoço, jantar e também opções que os pais desejam que a criança coma no café da manhã e nos lanches. “Isso irá facilitar a escolha adequada dos itens, evitando que falte ou sobre alimento”, explica.

A nutricionista também sugere incluir a criança na hora de escolher, comprar e preparar os alimentos, além de investir em brincadeiras durante as etapas e montar as refeições de um jeito diferente, colorido e divertido. “Esses hábitos tornam o processo alimentar mais agradável, atrativo e encorajam os pequenos a comerem melhor e experimentarem novos sabores”, justifica.

Frutas

Boas opções na hora da compra são frutas, como pera belga, laranja bahia ou açaí – elas são boas fontes de fibras e antioxidantes, elementos fundamentais para a prevenção de doenças crônicas, do envelhecimento precoce de células e de doenças intestinais. “A pera, em particular, possui uma boa quantidade de vitaminas A e E (que têm ação antioxidante) e também fornece fibras que vão ajudar na saúde intestinal e na saciedade.

Já a laranja bahia possui uma grande quantidade de vitamina C, antioxidante relacionado à defesa do corpo, muito importante, em especial, para as crianças, que podem ter a imunidade mais sensível”, diz Daniela.

E a lancheira?

Para a lancheira da criançada a recomendação é que ela seja dividida em três partes: uma preparação salgada, como um sanduíche de pão integral com queijo, ovos mexidos, milho ou muffin salgado com legumes, por exemplo; uma opção de fruta, variando as opções ao longo da semana; e uma bebida – sendo a conhecida garrafinha de água a melhor escolha.

“Acima de tudo, é muito importante que a criança não seja forçada a comer ou mesmo chantageada, como quando oferecemos algo em troca dela comer o que queremos. E o principal: ter paciência e constância, pois novos hábitos sempre podem ser formados”, sugere.