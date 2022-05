Viveiro Municipal recebe visita da superintendência do Suzano Shopping

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador) recebeu a visita da equipe diretora do Suzano Shopping na tarde da última terça-feira (24/05). Os funcionários foram recebidos no local pela coordenadora do espaço, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Na ocasião, as autoridades suzanenses acompanharam a superintendente do Shopping, Edilene Dimov, e o coordenador de Marketing, Filipe Medeiros, junto de sua equipe para um tour pelo espaço anexo ao Parque Municipal Max Feffer, mostrando o trabalho feito no local com a estufa e produção de mudas, com o serviço do “Disk Árvore” e a dinâmica do projeto de Educação Ambiental.

Os membros do estabelecimento também conheceram o PlayPet, local destinado aos cães de Suzano, servindo também como apoio ao projeto de adoção responsável de pets feito pelo Meio Ambiente suzanense, o “Baby, me Leva”, que realiza feiras periódicas no estacionamento do estabelecimento.

De acordo com Larissa, o ambiente integrado do Viveiro e do Playpet é uma opção de lazer diferente para pessoas de todas as idades, sendo casa de muitos animais. “Este é um lugar que cuidamos diariamente com muito carinho para os nossos visitantes. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui, pois estamos sempre de portas abertas para novas integrações e parcerias por meio dos muitos setores da prefeitura, como o Fundo Social”, comentou.

Funcionários foram recebidos pela coordenadora do local, Larissa Ashiuchi, e pelo

secretário de Meio Ambiente, André Chiang (Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano)

Para o titular do Meio Ambiente suzanense, a visita foi uma forma de retribuir o apoio do estabelecimento nas atividades municipais. “O Suzano Shopping é um grande parceiro da prefeitura, por várias ocasiões estiveram abertos a receber eventos do Meio Ambiente, como os eventos de adoção do “Baby, me Leva”, ou ações de outras pastas. Buscamos sempre ter relações nesse sentido para que, cada vez mais, possamos dar mais visibilidade aos nossos projetos”, ressaltou.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está aberto para visitação gratuita de domingo a domingo, das 8 às 17 horas.