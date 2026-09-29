“Vingadores: Ultimato” volta ao Cinemark Urupema com cenas inéditas

“Relançamento da Marvel é uma das estreias desta semana, que também recebe novos títulos de drama, suspense, anime e música

Uma das maiores bilheterias da Marvel está de volta às telonas, mas não exatamente como o público viu em 2019. “Vingadores: Ultimato Encore” estreia esta semana no Cinemark do Patteo Urupema Shopping com material inédito que amplia o desfecho do longa e cria novas conexões com o futuro do Universo Cinematográfico Marvel.

A história principal permanece a mesma, acompanhando os Vingadores na tentativa de reverter as consequências provocadas por Thanos. A diferença está nos minutos adicionais incorporados à nova versão. O Encore acrescenta novas cenas ao final do filme e material pós-créditos que prepara o caminho para “Vingadores: Doutor Destino”, próximo grande encontro dos heróis da Marvel.

Para quem pretende conferir a novidade sem receber spoilers, a principal informação é que o relançamento não altera a trama já conhecida de “Ultimato”. Os acréscimos são uma ponte entre o encerramento da Saga do Infinito e os acontecimentos que serão explorados na próxima fase da franquia, com referências ao multiverso e a personagens que terão papel importante nessa continuidade.

Mais estreias nas telonas

O retorno dos Vingadores é um dos destaques de uma semana movimentada no cinema do Patteo Urupema Shopping. A programação também recebe “Coração Selvagem”, “Precisamos Falar”, “Marido de Aluguel”, “Ilha Esquecida”, “Digger”, “One Piece – O Filme” e “Linkin Park – Unshatter”.

Os horários das sessões e valores dos ingressos podem ser consultados pelo site e aplicativo da Cinemark ou diretamente na bilheteria do cinema, localizado no Piso 6 do Patteo Urupema Shopping.

Patteo Urupema

As lojas do shopping funcionam de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Saiba mais em www.patteourupemashopping.com.br ou visite @patteourupemashopping nas redes sociais.