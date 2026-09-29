Bunkyo Mogi Beisebol vence mais 2 e agora só pensa nas finais

Já classificado, o esquadrão mogiano derrotou o líder do campeonato e se garante como um dos favoritos

Dois jogos e duas vitórias: esse foi o saldo do fim de semana do Bunkyo Mogi Beisebol na última rodada de classificação do Campeonato de Beisebol Amador (CBA) – Divisão A. As duas partidas tiveram o mesmo resultado final, mas contaram histórias muito diferentes ao longo de domingo (27).

Na primeira partida da rodada o time mogiano enfrentou o Underdogs, primeiro colocado na tabela classificatória, e venceu pelo placar apertado de 2 a 1. No ataque, o destaque foi o capitão Lucca Andari que com uma rebatida dupla garantiu as duas corridas de Mogi das Cruzes. Na defesa, o arremessador Tiago Januário controlou o montinho a partir da 2ª entrada e conquistou 4 strikeouts e outras 2 eliminações de campo. Januário ainda na 1ª entrada, jogando como interbases, eliminou outros 2 corredores.

Após uma boa bronca, a equipe mogiana, na 2ª partida do dia, construiu um placar elástico de 14 a 3 e lances de muita plasticidade. Higor Gojima rebateu um inside the park homerun e empurrou 4 corridas. Um grand slam de bases corridas, já que as bases estavam cheias. Gustavo Nisie e Dario Hayashi, jogando como terceira e primeira base também realizaram lances de dificuldade técnica e cruciais na partida. E Henrique Hashimoto arremessou com controle, segurando o ataque adversário com 30 striikes e apenas 13 balls arremessados.

Os mogianos chegam como favoritos para as finais, mas o discurso nos vestiários mostram a maturidade e a humildade do plantel. “Não ganhamos nada ainda, fizemos o dever de casa e cumprimos com o que planejamos esse fim de semana. Mas precisamos treinar mais, o time todo precisa se dedicar mais e estar mais presente nos treinos. Não somos os melhores, não somos os favoritos, mas queremos ser os mais bem preparados e treinados nessas finais”, diz Lucca Andari, capitão do time.

Nelson Nishibori, Field Coach do time, é exigente mas gostou do desempenho: “Jogaram bem, estavam focados uma boa parte do jogo, mas alguns erros infantis de corredores em base, e muitos corredores deixados em base, fazem com que tenhamos que ter um olhar mais acurado nos próximos desafios, pois são pontos que deixaram de ser colocados e que podem fazer falta numa partida onde os nossos arremessadores não estejam dominantes.”

As finais ocorrerão em outubro, no dia 18, na cidade de Mogi das Cruzes. Os jogos começam, a partir das 8h, com entrada gratuita para o público, no Centro Esportivo do Bunkyo – Av. Japão, 5.919, Porteira Preta, Mogi das Cruzes (SP).