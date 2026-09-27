Nesta edição, o Jornal A Semana traz os preparativos de Mogi para receber o Expresso Turístico, a celebração dos 10 anos da Pinacoteca e o time de basquete a uma vitória da final do Paulista. Confira as chamadas da capa:

📰 Veja os destaques da semana na edição do jornal A Semana:

Mogi se prepara para receber o Expresso Turístico. O setor de turismo da cidade está se mobilizando para recepcionar os 352 visitantes que chegam no dia 24 de outubro, em um encontro que reuniu representantes do poder público, associações e do trade turístico.

“Pinacodécada” celebra 10 anos da Pinacoteca de Mogi. A série comemorativa reúne obras do acervo local da Pinacoteca de Mogi das Cruzes em uma exposição especial de aniversário.

Prefeitura amplia vacina contra pneumonias e meningites. A ampliação da vacinação contra pneumonias e meningites para idosos reforça a proteção da saúde da população mogiana.

CONDEMAT+ participa de encontro no Paraná. O consórcio dos municípios do Alto Tietê esteve no Summit Educação Sicredi, em Curitiba, debatendo o futuro da educação na região.

APP Brasil escolhe os vencedores do Troféu Garra. A 25ª edição do Prêmio Contribuição Profissional acontece no dia 13 de outubro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Amitié Centro Óptico: cuidado e atendimento além da visão. O destaque de negócios da edição mostra como a ótica mogiana une atendimento personalizado e expertise técnica.

Em Evidência

Nesta edição, o perfil de Marco Aurélio Rosas, 48, novo gerente regional do Sebrae-SP no Alto Tietê. Administrador com três décadas de experiência, ele assume a frente regional do Sebrae com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e no empreendedorismo da região.

Esportes

O Mogi Basquete venceu o Corinthians por 94 a 85 e abriu 2 a 0 na semifinal, estando a uma vitória da classificação para a final do Estadual. O futsal de Suzano conquistou o título paulista Sub-7, e Itaquá reuniu mais de 680 atletas e conquistou o título no judô.

E tem mais

O editorial “Jovens mudam cenário do Alto Tietê”, a agenda cultural com Nerival Rodrigues na Pinacoteca, Carmina Burana, Escambo Literário e o Fórum de Psicanálise na UMC, além de todas as notícias de Mogi e região.

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