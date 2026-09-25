Em Evidência com Marco Aurélio Rosas – gerente do Sebrae

Empático e ponderado, Marco Aurélio Rosas, 48 anos, é o novo gerente regional do Sebrae-SP no Alto Tietê e assumiu a gestão com a missão de expandir a cultura empreendedora desde o ensino fundamental até as startups. Nascido em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, onde cresceu e viveu até os 33 anos, ele se mudou recentemente para o bairro Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Da infância na década de 80, recorda-se do imenso movimento de ônibus e peregrinos que visitavam a região e o impediam de brincar na rua, além do medo que sentia dos circos instalados em seu bairro. Graduou-se em Administração de Empresas no ano de 2000 pela Organização Guará de Ensino, concluiu MBA em Planejamento e Marketing Turístico, pós-graduação em Gestão da Inovação e Empreendedorismo, e especializou-se em Liderança Política em Milão, na Itália. Escolheu a área movido por sua atuação técnica em contabilidade e pelo atendimento ao público nos estágios da juventude, identificando na administração a faculdade ideal para se aprimorar no mercado de gestão.

Seu primeiro dinheiro veio aos 14 anos na Guarda Mirim e, aos 17 anos, começou a vender geladinho de coco ralado em caixa de isopor para ajudar sua mãe a comprar um freezer, trabalhando depois como ajudante de restaurante, garçom e na zona azul. Ainda aos 17, ingressou no Sebrae-SP como estagiário e office boy, sendo efetivado aos 19 anos na contabilidade e trilhando carreira como consultor até assumir a gerência de Araçatuba por sete anos, da Baixada Santista por nove anos e, em 17 de agosto de 2026, o escritório do Sebrae, sediado em Mogi. Marquinho é casado há 22 anos com Mildrelaine, com quem se conheceu durante a pós-graduação em Planejamento e Marketing. Atualmente, reside no Alto do Ipiranga, e sua esposa, que mora em Pouso Alegre-MG, mudará para a cidade em 2027. O casal possui duas filhas: Milena, 23 anos, estudante de Medicina na Unitau; e Mariana, 18 anos, estudante que mora com o pai e cursará Arquitetura. Nos finais de semana gosta de cozinhar pratos com peixes, destacando-se no preparo de salmão com alcaparras ao forno e na moqueca santista. No estilo de vestir é clássico, sendo a camisa social a peça que não pode faltar em seu guarda-roupa. Seu perfume favorito é o Hugo Boss Man, sua cor preferida é o azul e seu signo é Libra. Na leitura, indica o livro “Pandora”, de Pedro Mello, e o melhor filme que assistiu foi “Os Miseráveis”. No exterior, viajou e gostou muito de Milão, na Itália; no Brasil, destaca a organização do turismo de Bonito-MS. Seu sonho de consumo é a formação universitária das filhas e seu projeto pessoal é realizar um tour de carro pela Europa com a esposa. Católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida e Santa Terezinha do Menino Jesus, é filho de Nelson Aguiar Rosas, 75, e Selma Auxiliadora Rosas, 74, com quem herdou as valiosas lições de caráter e profunda solidariedade. E acrescenta que seu legado mais importante é a paternidade e acredita que devemos fazer a diferença na sociedade através do nosso caráter. Sua frase traz a célebre ironia, atribuída a Winston Churchill: “É necessário que cada um faça a sua parte para arruinar o mundo. Temos que dar um pouco mais de si”.