Itaquá reúne mais de 680 atletas e conquista título no judô

Ginásio Municipal Sumiyoshi Nakaharada recebeu mais de 680 atletas em três competições

Itaquaquecetuba se transformou, no fim de semana passado, em um dos principais pontos do judô regional. O Ginásio Municipal Sumiyoshi Nakaharada recebeu mais de 680 atletas entre sábado (19) e domingo (20), em três competições que movimentaram diferentes categorias da modalidade: o Inter Regional de Judô, o 3º Festival de Judô e a 1ª Copa Serra San de Judô.

No sábado, o Inter Regional reuniu mais de 380 judocas. A equipe de Itaquá terminou na primeira colocação geral, conquistou o primeiro lugar no masculino e ficou com o vice-campeonato no feminino. O resultado também assegurou a classificação de mais de 20 atletas do município para a próxima fase da competição estadual.

O 3º Festival de Judô teve como foco quem está começando a construir sua trajetória. Voltado às categorias de base, o festival reuniu mais de 300 atletas de academias e escolas de Itaquá. A proposta foi oferecer aos jovens judocas uma primeira experiência em ambiente competitivo, aproximando as crianças da rotina das competições e contribuindo para a formação esportiva.

No domingo, o ginásio recebeu a primeira edição da Copa Serra San de Judô. Organizada pela administração municipal, a competição homenageou o sensei Serra, que ministrava aulas de judô na cidade e morreu durante a pandemia de covid-19.

Com disputas do sub-9 à categoria veterano, a Copa reuniu atletas de diferentes equipes e terminou com Itaquá apresentando o melhor desempenho no quadro geral de medalhas. Por ser a cidade-sede, no entanto, o município recebeu apenas um troféu simbólico. Na classificação oficial da competição, a Academia 9 de Julho ficou com a primeira colocação, seguida pelo Judô Hinode.

“É gratificante ver Itaquá sediando competições importantes e reunindo atletas. Entre medalhas, classificações e novos talentos, o fim de semana colocou a cidade no centro do circuito regional do judô e reforçou a aposta na modalidade como ferramenta de formação esportiva para as novas gerações”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Fabiano Novais.

“Estamos vivendo um momento importante para o esporte. Receber mais de 680 atletas e conquistar resultados expressivos mostra a evolução do trabalho realizado. Vamos continuar apoiando nossos atletas para que o esporte siga crescendo”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.