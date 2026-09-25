Amitié Centro Óptico: cuidado e atendimento além da visão

A loja tem como compromisso oferecer qualidade técnica, confiança e consultoria completa

Na Amitié Centro Óptico, cliente tem atendimento altamente técnico e personalizado

Em funcionamento há quase quatro anos em Mogi das Cruzes, a Amitié Centro Óptico se consolidou na cidade como referência de qualidade e confiança no cuidado com a visão. Sob o olhar cuidadoso de Luciene Domingues da Costa, a loja, que fica na Galeria Open Mall, reflete a paixão da proprietária, que atua na área desde os 16 anos, acumulando vasta experiência como técnica em óptica e consultora em marcas renomadas.

“Minha jornada na saúde ocular começou muito cedo, e foi ali que descobri minha verdadeira paixão por cuidar da visão e das pessoas”, relembra Luciene. “Em 14 de janeiro de 2023, realizei o sonho de fundar a Amitié Centro Óptico. Hoje, meu propósito é unir conhecimento técnico, experiência e atendimento humanizado para oferecer soluções personalizadas, ajudando cada cliente a enxergar melhor com qualidade, confiança e carinho em cada detalhe.”

Na Amitié, o compromisso vai muito além de simplesmente vender óculos. O grande diferencial da casa é o seu atendimento altamente técnico e personalizado, estruturado como uma verdadeira consultoria visual. O processo começa em um acolhimento atencioso para compreender a rotina do cliente — seja no uso prolongado de telas, na direção ou em atividades de leitura. A partir daí, analiso minuciosamente a receita e oriento sobre as melhores opções de lentes multifocais, tratamentos antirreflexo e armações que aliam conforto e estética, garantindo um encaixe perfeito e óculos bem adaptados.

“Na prática, nosso atendimento é uma jornada que começa antes mesmo da escolha da armação”, explica a proprietária. “O diferencial está em não olhar somente para o grau da receita, mas entender como aquele cliente utiliza a visão no cotidiano, seus hábitos, rotina profissional, direção e experiências anteriores. O resultado disso é a união de uma avaliação refrativa atualizada com lentes bem indicadas, medidas corretas e uma armação bem posicionada.”

Além da ampla variedade de armações sofisticadas e óculos solares com designs modernos, a ótica oferece um leque completo de serviços. Entre eles estão exames de vista com optometrista, indicação para consultas com médicos oftalmologistas parceiros, adaptação de lentes de contato gelatinosas e pequenos ajustes ou reparos.

Para quem está há muito tempo sem trocar os óculos, a especialista tem uma dica: “Meu conselho é simples: não espere a visão piorar para procurar ajuda. Quem está há muito tempo sem fazer um exame de vista ou usando os mesmos óculos deve buscar uma avaliação, pois lentes riscadas, danificadas ou com uma graduação que já não corresponde à necessidade atual podem comprometer a qualidade e o conforto visual.”

A Amitié Centro Óptico fica na Av. Francisco Rodrigues Filho, 1.551, Loja 15, na Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Contato pelo telefone e WhatsApp: (11) 93775-2797, pelo site amitiecentrooptico.com.br ou no Instagram @amitiecentrooptico.

Serviço:

Amitié Centro Óptico

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, 1.551, Loja 15, na Vila Mogilar

Horário: de segunda a sexta, das 9h às 18h; e aos sábados, das 9h às 13h.

Contatos: telefone e WhatsApp: (11) 93775-2797; site www.amitiecentrooptico.com.br ou no Instagram @amitiecentrooptico.