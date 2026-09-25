APP Brasil entregará 25º Prêmio Contribuição Profissional

A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, se destaca

na liderança regional pela APP do Alto Tietê

A APP Brasil (Associação de Profissionais de Propaganda) anunciou os vencedores da 25ª edição do Prêmio Contribuição Profissional – Troféu Garra, uma das premiações mais tradicionais e respeitadas do mercado publicitário brasileiro. A cerimônia de entrega será realizada no dia 13 de outubro, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), reunindo profissionais, lideranças, empresas e instituições que se destacaram por suas contribuições à indústria da comunicação. No Alto Tietê, a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, foi escolhida como destaque na liderança regional pela APP do Alto Tietê, na categoria jornalista.

O Troféu Garra reconhece profissionais que promovem e realizam ações de impacto, fortalecendo o ecossistema da propaganda, da mídia e do marketing no país. A premiação valoriza aqueles que, ao longo de sua carreira, apresentaram ideias e iniciativas que inspiraram o mercado e contribuíram para o desenvolvimento sustentável e criativo do setor. O prêmio foi idealizado por José Francisco Queiroz em 1997, e desde então se consolidou como uma das homenagens mais tradicionais do mercado publicitário brasileiro e direcionada para as contribuições dos profissionais.

A escolha dos premiados da 25ª edição seguiu o processo tradicional conduzido pela diretoria da APP Brasil, que realiza uma criteriosa avaliação baseada nas realizações, legados e relevância das iniciativas de cada profissional. A lista de vencedores reflete o talento e a diversidade que caracterizam o mercado brasileiro de comunicação, tanto nacionalmente quanto nas regionais em que a APP Brasil atua.

“O Troféu Garra é mais do que um prêmio, é um reconhecimento ao propósito, à entrega e à paixão de profissionais que constroem todos os dias a história da comunicação no Brasil. Cada vencedor representa a força de um mercado que se reinventa, aprende e se apoia mutuamente. É uma celebração do talento coletivo e da capacidade de transformar desafios em novas oportunidades para toda a cadeia da propaganda”, destaca Afonso Abelhão, presidente da APP Brasil.

Fest’UP Alto Tietê

Nos dias 19 e 20 de outubro, a regional APP Alto Tietê da Associação de Profissionais de Propaganda realiza a segunda edição do Fest’UP Alto Tietê, que este ano amplia sua rede de parceiros e promove uma integração inédita entre o Centro Universitário Braz Cubas e a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Durante o evento, que contará com palestras com o tema “Trilhas da Comunicação”, será entregue o Troféu Garra à jornalista e superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, segundo informou o presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira.



