FIQUE SABENDO – Edição 1459

…que o Suzano Shopping celebrou seus 26 anos de história e reuniu a imprensa regional para um café da manhã especial nesta quinta-feira, dia 24, na Casa Bauducco. Parabéns e vida longa a esse grande empreendimento!

…que neste domingo, dia 27, das 12h às 15h, a Casa da Amizade promove um almoço beneficente com um delicioso baião de dois à vontade, no salão do Rotary Club de Mogi. Garanta seu convite por R$ 50 e apoie essa importante ação solidária!

…que já começou o Desafio Método Mestres da Marca, com Carolina Malfi, focado em marketing estratégico. No dia 2 de outubro haverá uma noite de celebração e networking pelo aniversário de um ano do projeto. Siga @carolinamalfii.

…que a 8ª Oktoberfest Mogi será no dia 11 de outubro, das 13h às 22h, na Esquina Joaquina Petiscaria. O evento do amigo Leandro Sérgio, da Cidade Viva, traz chopp, comidas típicas e shows. Ingressos online no Sympla.