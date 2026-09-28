Crianças e adolescentes experimentam modalidades paralímpicas no Clube de Campo 

Atividade reuniu 102 jovens de 4 a 14 anos em vivências de vôlei sentado e bocha paralímpica, com a participação de um técnico e um atleta da Seleção Brasileira

Bocha paralímpica e vôlei sentado entraram na programação de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos durante uma vivência promovida pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Com a participação de técnicos e atleta da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, a atividade colocou os participantes em contato direto com as modalidades e fez parte das ações relacionadas ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, abordando inclusão, acessibilidade e participação das pessoas com deficiência por meio do esporte.

A programação aconteceu nos dias 23 e 24 deste mês e reuniu 102 participantes atendidos pelo Departamento de Assistência e Desenvolvimento Infantil (Dadi) e pelo Núcleo de Iniciação Desportiva (Nide), no Ginásio “Dr. Milton Cruz”, para conhecer, na prática, as duas modalidades. A proposta foi utilizar o esporte para abordar inclusão, acessibilidade, respeito às diferenças e as diferentes possibilidades de participação em uma atividade esportiva.

Na bocha paralímpica, a experiência contou com a participação de Paulo Santos, técnico da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, e de Iuri Tauan, atleta da Seleção Brasileira da modalidade. Os dois apresentaram o esporte aos associados mirins, explicaram como funciona uma partida e acompanharam a prática realizada pelos participantes. Já no vôlei sentado, a atividade foi conduzida pelo professor Felipe, que atua no Clube de Campo.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destaca que a proposta foi além de apresentar novas modalidades às crianças e adolescentes do clube: “A vivência permitiu que eles descobrissem outras formas de praticar esporte e, principalmente, percebessem na prática que a quadra pode ser um espaço para todos. É um aprendizado que eles levam para fora daqui e que ajuda a construir um olhar mais atento para as diferenças no dia a dia”.

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